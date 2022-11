Como assistir jogos da Copa no FIFA Plus online, de graça e ao vivo

Como assistir jogos da Copa no FIFA Plus online, de graça e ao vivo

Depois de esperar por quatro anos, os torcedores vão curtir a Copa do Mundo do Catar em novembro e dezembro deste ano. A competição teve início com a vitória do Equador diante do Catar. Quer saber como assistir jogos da Copa no FIFA Plus online? Confira o passo a passo no texto a seguir.

Aproveite e leia também

Como assistir jogos da Copa no FIFA Plus online ao vivo

Além de assistir pela televisão, o torcedor também tem a opção de acompanhar a Copa do Mundo pela internet em seu celular ou outros dispositivos móveis.

Um deles é o FIFA+, novo serviço de streaming já disponível no Brasil. Com sinal aberto para todos os estados do país, a plataforma vai transmitir TODOS os jogos de graça ao público, ou seja, você não paga nada para assistir.

Mas como assistir jogos da Copa no FIFA Plus online? Confira o passo a passo completo.

1 - Assistir no site da FIFA

Acesse o site da FIFA em seu computador ou até mesmo pelo navegador do seu celular (www.fifa.com/fifaplus). Na sequência, se você já possui o cadastro no portal, digite o email e a senha. Caso contrário, clique em "Registrar" para se cadastrar no site.

Depois de entrar, o mosaico com os jogos do dia vai aparecer. É só clicar em sua escolha e assistir ao vivo seja pelo celular, tablet ou computador!

1 - Assistir pelo celular no site da FIFA

Para acompanhar os jogos de futebol pelo FIFA+ pelo celular a maneira é a mesma. Tudo o que você precisa fazer é acessar o site do FIFA Plus, acessar com email ou senha se você já é assinante ou caso contrário se cadastrar.

Depois é só escolher qual jogo quer assistir a transmissão ao vivo.

Quais jogos vão passar no FIFA Plus?

A plataforma FIFA + vai transmitir todos os 64 jogos da Copa do Mundo do Catar, desde a cerimônia de abertura até a grande final no dia 18 de dezembro.

Como é responsável também pelos direitos de imagens do campeonato, a plataforma disponibiliza todos os jogos ao vivo e de graça ao torcedor do Brasil. Constam na programação todos os confrontos da Seleção Brasileira na fase de grupos, além do mata-mata se avançar.

+ CONFIRA A AGENDA COMPLETA DE TODOS OS JOGOS DA COPA

Quanto custa o FIFA Plus?

A plataforma do FIFA Plus é de graça, não é necessário pagar nenhum valor para assistir aos jogos da Copa do Mundo no streaming.

Você só deve se cadastrar no site oficial da FIFA com email e senha para ter acesso ao conteúdo da plataforma da entidade.

Porém, lembre-se que a transmissão dos jogos da Copa faz parte de um teste da FIFA. Isso significa que o evento será transmitido de graça como espécie de teste para que nos próximos eventos o serviço esteja funcionando normalmente.

Você também vai gostar de ler: