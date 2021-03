BBB21: veja fotos do apartamento onde Sarah morou em Los Angeles

Antes de morar temporariamente na casa mais vigiada do Brasil, Sarah viveu por quase três anos em Los Angeles, no bairro Miracle Mile, região descolada perto de West Hollywood. O local chegou a ser tema da sua festa do líder no BBB21, tamanha foi a conexão da braziliense com a cidade americana, que se mudou para fazer MBA. Ellen Peters, que dividia o apartamento com Sarah, abriu todos os detalhes sobre a moradia em entrevista à revista Casa e Jardim. Confira abaixo.

Como era o apartamento onde Sarah morava?

De acordo com Peters, o apartamento térreo de 103m² era decorado de forma simples por duas razões. “A primeira era porque nós éramos responsáveis pela organização e limpeza e, quanto mais simples, mais fácil era de manter. A segunda diz respeito a incerteza sobre o tempo que moraríamos fora do Brasil”, disse à revista. O imóvel tem duas suítes, sala de estar/jantar espaçosa e cozinha, e conta com pisos de madeira, cores neutras e janelas grandes que permitem a entrada de muita luz natural.

Assim como Sarah faz dentro do BBB21, elas se dividiam em relação à limpeza e organização e eram rígidas. “A organização da casa era dividida, cada semana uma organizava e limpava as áreas comuns. E cada uma era responsável por limpar e organizar a sua suíte. Éramos bem exigentes quanto a limpeza, em especial da cozinha. Copos na pia nem pensar! Sujou o fogão, em seguida tinha que limpar. Não tínhamos o hábito de receber amigos em casa, embora gostássemos, era raro”, conta.

O apartamento está localizado no condomínio Park La Brea, o maior conjunto habitacional dos Estados Unidos. Além de ser cheio de área verde, oferece área comum e piscina aos moradores.

A rotina de Sarah em Los Angeles antes do BBB21

Ainda de acordo com a entrevista da amiga de Sarah, a sister conciliava os estudos e trabalho com toda a badalação que Los Angeles oferece. Ela conta que a consultora de marketing digital saia para trabalhar um dia às 5h da manhã e no outro às 10h, a depender de como ela conciliaria o emprego com as aulas. “Lugares turísticos ela ia sempre que tinha alguém do Brasil visitando a cidade e a preferência dela sempre foi restaurantes e nightclubs na área de West Hollywood, onde morávamos”, finaliza.

Sarah, inclusive, chegou a fazer figuração na série Lúcifer da Netflix. Durante o BBB21, a sister contou aos colegas que já encontrou Leonardo di Caprio em uma festa glamurosa.

Ellen administra as redes sociais de Sarah durante o BBB21

Com a participação de Sarah no BBB21, a ex-roommate ficou encarregada de cuidar das redes sociais da sister. Em entrevista ao G1, ela conta que a função é de grande responsabilidade, mas se sente confortável na posição por conhecer bastante a amiga. “Ela está ajudando muito a gente. É um trabalho bem mais fácil, porque ela está tendo atitudes coerentes, então o positivo é muito maior que o negativo”, disse, na ocasião.

