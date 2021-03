Você sabe o significado de talarica? Entenda termo usado por Sarah

Um termo usado por Sarah na madrugada desta sexta-feira (5) deixou muita gente curiosa. A consultora de marketing estava conversando com Fiuk e alguns brothers quando brincou sobre ter um relacionamento com o cantor. Durante o papo, a brasiliense disse que seria chamada de “talarica” em rede nacional, mas o que significa isso? Conheça o significado de talarica:

Qual o significado de talarica?

Você já teve um amigo fura-olho ou já até foi essa pessoa? A “arte de talaricar” é ficar com alguém que já está comprometido ou é o interesse de alguém muito próximo de você, como um irmão ou amigo.

Para você entender bem o significado de uma pessoa ser talarica, vamos te dar alguns exemplos. Seu amigo chamou você e a garota que ele está interessado para ir a um bar comemorar o aniversário dele. Você sabe que ele gosta dela, mas não liga e acaba ficando com ela.

Outro exemplo: se a sua amiga namora uma pessoa e você começa a mandar mensagens inapropriadas para ele ou ela, na esperança de ter alguma envolvimento com aquela pessoa também, então o significado de talarica também se aplica a você.

Sarah talaricou no BBB21?

Fiuk já foi alvo de interesse de Juliette nos primeiros dias do reality show e se envolveu com Thaís, com quem ficou algumas vezes durante festas do reality show. Sarah até o momento não havia citado o filho de Fábio Jr, como um possível ficante no reality show, mas brincou sobre o assunto em papo com alguns brothers no quarto.

As pesquisas dos fãs do programa sobre o significado de talarica surgiram após a sister brincar que seria chamada assim em rede nacional.

