BBB21: fotos antigas de Rodolffo viralizam na web; veja o antes e depois

Quem nunca viu fotos do passado e deu risada de si mesmo? Esse deve ser o caso de Rodolffo, participante do BBB21. Vazaram recentemente nas redes sociais fotos antigas do cantor sertanejo em que ele aparece irreconhecível. O brother, que já foi casado com a ex-BBB Rafa Kalimann, aparece nos registros mais magro, sem barba e com um visual bem diferente do atual.

Fotos de Rodolffo antes do BBB21

Em entrevista ao Jornal Extra, a irmã de Rodolffo, Izabella Rios, diverte-se com as fotos: “Rodolffo está cada dia mais lindo. Por fora e por dentro. A irmã aqui é coruja”. Ela diz que o próprio irmão dá risada com os álbuns antigos.

“Meu irmão nunca foi muito vaidoso. Mas, hoje em dia, é cuidadoso com a aparência, tem um bom gosto para o próprio visual. Por sorte, a genética ajuda (risos).”, completa.

Em uma conversa dentro do BBB21, o cantor afirmou que era feio na adolescência e não sabe como conseguia fazer sucesso entre as garotas da época

Irmã de Rodolffo aprova amizade entre ele e Caio

Em entrevista recente à revista Quem, Izabelle, de 25 anos, disse que ficou surpresa com a grande afinidade entre seu irmão e o fazendeiro Caio. “Parece coisa de outras vidas, se é que se pode falar assim (risos). Achei muito boa a aproximação entre eles. Um fortalece e ampara o outro no isolamento”, afirmou.

Ela também aprova um possível romance entre em Rodolffo e Sarah. “Acho o máximo quando as pessoas desejam coisas boas para as pessoas que gosto. E a Sarah tem se mostrado ser muito do bem, além de inteligente. […] Que ele é muito procurado, isso nem vou discutir. Porém, acaba por ser seletivo e discreto. Ele já viveu as suas fases”, finaliza.

Rodolffo é o novo líder do BBB21

O brother conquistou a sexta imunidade do BBB21. Na dinâmica dessa semana, que conta com um paredão falso, ele precisará indicar à berlinda um jogador da xepa e um do VIP. Além disso, ele está imune pelas próximas duas semanas. Rodolffo escolheu para o VIP Caio, Sarah, Viih Tube, Gilberto, Juliette e João Luiz.

