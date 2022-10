Bolsonaro não faz tradicional ligação para Lula após derrota na eleição

Tradicionalmente, o candidato derrotado nas eleições liga para o vencedor e dá os parabéns. Jair Bolsonaro (PL) quebrou esse ciclo e não telefonou para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após sua derrota ser oficializada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O petista foi eleito no segundo turno com 50,9% dos votos válidos contra 49,1% do atual chefe do Executivo. Essa foi a eleição mais acirrada da história do Brasil, com diferença de cerca de 2 milhões de voto entre os candidatos.

Bolsonaro ligou para Lula?

A tradicional ligação para reconhecer a vitória do oponente não foi feita na noite da eleição 2022 por Bolsonaro. Lula afirmou, em discurso a apoiadores na Avenida Paulista, que ainda não havia recebido o telefonema do adversário.

“O presidente derrotado deveria ter ligado para mim reconhecendo a derrota, mas até agora não ligou. Eu não sei se vai ligar e não sei se vai reconhecer a derrota”, afirmou o presidente eleito.

A ligação não é uma regra, mas uma tradição no país para mostrar que o candidato reconhece a derrota e apoia a democracia. Em 2002, quando Lula foi eleito pela primeira vez, seu adversário, José Serra (PSDB), o telefonou às 21h10.

O tucano ligou para cumprimentar o presidente eleito. Segundo informações da Folha de S.Paulo, a assessoria de ambos afirmou que a conversa foi amistosa e os oponentes até marcaram um encontro futuro. Lula alegou que Serra foi um adversário muito leal. O mesmo ritual foi cumprido na eleição de 2014, quando Aécio Neves (PSDB) foi derrotado e telefonou para a presidente eleita Dilma Rousseff (PT) antes das 21h.

Em 2022, pouco antes do resultado da eleição ser divulgado pelo TSE, o presidente da corte, Alexandre de Moraes, afirmou ter telefonado para ambos candidatos.

"Liguei pessoalmente para conversar com ambos os candidatos, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro, dizendo que a Justiça Eleitoral já estava apta para proclamar o resultado. O presidente Bolsonaro me atendeu com extrema educação, assim como o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva", disse o ministro. Essa ligação também é tradicional nas eleições e indica que o TSE está prestes a divulgar o resultado à população.

Bolsonaro se pronunciou?

Até o momento, o atual Presidente da República não fez nenhum pronunciamento sobre a derrota nas urnas. Além disso, Bolsonaro também não se encontrou com seus apoiadores, que o aguardavam no Palácio da Alvorada.

A família do mandatário, conhecida por ser altamente ativa nas redes sociais, também não fez nenhuma manifestação até o momento, nem mesmo pelas redes sociais. De acordo com o Estadão, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ficou a noite toda, em casa, com o pai.

Essa é, desde 2002, a maior demora de um candidato derrotado em se pronunciar. Em 2010, José Serra (PSDB) se pronunciou às 22h40 após perder a eleição presidencial para Dilma Rousseff (PT).

Segundo apuração do Estadão, Bolsonaro se recusou a receber ministros, pastores e parlamentares após a derrota ser decretada. As luzes do Palácio da Alvorada foram desligadas por volta das 22h, indicando que o atual presidente já havia se recolhido e não se pronunciaria naquela noite.

Logo após a derrota no segundo turno, vários apoiadores do presidente foram ao local de sua residência para manifestar solidariedade ao candidato. Mas Bolsonaro não saiu para recebê-los também. Segundo assessores próximos, que conversaram com o Estadão, o candidato derrotado deve se pronunciar apenas na segunda-feira (31), um dia depois do pleito.