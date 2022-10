Resultado das eleições 2º turno estadual: veja os governadores eleitos

No segundo turno eleitoral, doze estados do Brasil foram às urnas para eleger seus governadores - além de votar para a eleger o novo Presidente da República. Veja quem são os novos chefes do executivo no país.

Governadores eleitos no 2º turno das eleições 2022

Alagoas

Paulo Dantas (MDB)

Rodrigo Cunha (União Brasil)

Amazonas

Wilson Lima (União Brasil)

Eduardo Braga (MDB)

Bahia

Jerônimo (PT)

ACM Neto (União Brasil)

Espírito Santo

Renato Casagrande (PSB)

Manato (PL)

Mato Grosso do Sul

Eduardo Riedel (PSDB) - Eleito

Capitão Contar (PRTB)

Paraíba

João Azevedo (PSB) - Eleito

Pedro Cunha Lima (PSDB)

Pernambuco

Raquel Lyra (PSDB) - Eleita

Marília Arraes (Solidariedade)

Rio Grande do Sul

Onyx Lorenzoni (PL)

Eduardo Leite (PSDB)

Rondônia

Coronel Marcos Rocha (União Brasil)

Marcos Rogério (PL)

Santa Catarina

Jorginho Mello (PL)

Décio Lima (PT)

Sergipe

Rogério Carvalho (PT)

Fábio (PSD)

São Paulo

Tarcísio (Republicanos)

Fernando Haddad (PT)

Governadores eleitos no primeiro turno nas eleições 2022

Acre: Gladson Cameli (PP) - 56,75% dos votos válidos

Amapá: Clécio (Solidariedade) - 53,66% do votos válidos

Ceará: Elmano de Freitas (PT) - 53,93% dos votos válidos

Distrito Federal: Ibaneis Rocha (MDB) - 50,30% dos votos válidos

Goiás: Ronaldo Caiado (União Brasil) - 51,80% dos votos válidos

Mato Grosso: Mauro Mendes - 68,45% dos votos válidos

Maranhão: Carlos Brandão (PSB) - 51,29% dos votos válidos

Minas Gerais: Zema (NOVO) - 56,21% dos votos válidos

Paraná: Ratinho Junior (PSD) - 69,64% dos votos válidos

Pará: Helder (MDB) - 70,3% dos votos válidos

Piauí: Rafael Fonteles (PT) - 57,14% dos votos válidos

Rio de Janeiro: Cláudio Castro (PL) - 58,65% dos votos válidos

Rio Grande do Norte: Fátima Bezerra (PT) - 58,31% dos votos válidos

Roraima: Antônio Denarium - 56,47% dos votos válidos

Tocantins: Wanderlei Barbosa - 58,14% dos votos válidos