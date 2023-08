Brasil passou para as oitavas de final após derrota?

A Seleção Brasileira de futebol feminino perdeu para a Jamaica nesta quarta-feira, 2 de agosto, na fase de grupos da Copa. Com a derrota, o Brasil pode ser eliminado da competição? Entenda a situação da partida.

Brasil passou para as oitavas de final ou não?

Com o empate de 0 x 0 no jogo contra a Jamaica, a seleção brasileira foi eliminada e não passou as oitavas de final da Copa do Mundo feminina. Para continuar na disputa, o Brasil precisava marcar pelo menos um gol, mas mesmo com Marta em campo foi difícil sair do empate.

Com o empate, as jamaicanas avançam para as oitavas de final em seu segundo Mundial Feminino. A equipe fez sua estreia em 2019, mas perdeu todas as três partidas da fase de grupos, incluindo uma derrota por 3 a 0 para o Brasil. Desta vez, a Jamaica termina invicta no Grupo F.

Eles se juntam à França para avançar para as eliminatórias após a vitória contundente dos europeus sobre o Panamá hoje (2 de agosto).

A derrota do Brasil significa que está eliminada da Copa do Mundo Feminina na fase de grupos pela primeira vez desde 1995. Com a saída do torneio, Marta jogou sua última partida na Copa do Mundo após anunciar sua intenção de se aposentar antes do torneio. Ela se despede da maior fase do futebol como a maior artilheira da Copa do Mundo com 17 gols.

Jogos das oitavas de final da Copa do Mundo feminina

Sem o Brasil, a nova fase da Copa feminina vai começar no sábado, 5, com jogo entre Suíça e Espanha. A partir dessa fase vai ser mata-mata e quem perder é eliminado.

Sábado, 05/08

Suíça x Espanha - 02h

Holanda x 2º G - 23h

Japão x Noruega - 05h

Domingo, 06/08

1º G x Estados Unidos - 06h

Segunda-feira, 07/08

Inglaterra x Nigéria - 04h30

Austrália x Dinamarca - 07h30

Terça-feira, 08/08

1 H x 2º F - 05h

1º F x 2º H - 08h

Realizada nas regiões oceânicas da Austrália e Nova Zelândia, a competição está programada para ocorrer até o 20 de agosto.

