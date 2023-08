O Brasil está eliminado da Copa do Mundo Feminina se perder para Jamaica?

Entenda o cenário do Brasil no Mundial da FIFA com o duelo nesta quarta-feira, 2 de agosto

A Seleção Brasileira entra em campo na quarta-feira, 02 de agosto, às 7h (horário de Brasília), contra a Jamaica pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina. O Brasil precisa vencer as jamaicanas para se classificar às oitavas de final. Mas e se perder, é eliminado da competição?

O Brasil pode ser eliminado da Copa do Mundo Feminina hoje?

Se perder para a Jamaica hoje o Brasil é eliminado da Copa do Mundo Feminina. Mas se ganhar, aí avança para as oitavas de final da competição.

A Seleção Brasileira estreou com goleada diante do Panamá e depois perdeu para a França. Agora, terá que driblar as jamaicanas e faturar os três pontos para seguir vivo no torneio e quem sabe brigar pelo primeiro título mundial da sua história.

Se Brasil e Jamaica empatarem, aí as brasileiras precisam torcer por uma derrota da França contra o Panamá, seleção já desclassificada, na última rodada. Caso contrário, as jamaicanas vão para a próxima fase e as brasileiras voltam mais cedo para a casa.

A Copa do Mundo Feminina é o maior torneio de futebol do planeta. Organizada pela FIFA, reúne pela primeira vez 32 seleções na fase de grupos em dois países: a Austrália e a Nova Zelândia.

Vitória do Brasil = Brasil classificado

Empate e derrota da França = Brasil classificado

Empate e vitória da França = Brasil eliminado

Vitória da Jamaica = Brasil eliminado

Quem vai ser o adversário do Brasil nas oitavas de final?

O Brasil vai enfrentar o primeiro ou o segundo colocado do grupo H nas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina, de acordo com a classificação final.

Se ficar em primeiro lugar no grupo F, aí o Brasil vai jogar contra o segundo do grupo H, sendo Alemanha, Colômbia ou Marrocos. Mas se o elenco comandado por Pia ficar em segunda colocação, vai jogar contra o líder do grupo H, de acordo com a classificação.

Hoje, a Colômbia é a líder do grupo com 6 pontos enquanto a Alemanha está em segundo com 3 e o Marrocos em terceiro lugar com os mesmos pontos. O jogo será disputado na terça-feira, 08 de agosto.

1º F x 2º H (Colômbia, Alemanha ou Marrocos)

Terça-feira, 08/08 às 08h

1º H (Colômbia, Alemanha ou Marrocos) x 2º F

Terça-feira, 08/08 às 05h

Como assistir os jogos do Brasil na Copa Feminina?

Os jogos do Brasil na Copa do Mundo Feminina são transmitidos nos canais Globo e Sportv, além das plataformas digitais CazéTV no Youtube e Twitch, FIFA+, GloboPlay e GE ao vivo.

Com Luis Roberto e Renata Silveira, a Globo exibe apenas as partidas da Seleção Brasileira para todo o país e de graça, além de um jogo em cada etapa eliminatória até a final, mesmo sem o Brasil na disputa. No Sportv, é Luiz Carlos Jr. quem comandará as transmissões na TV paga.

No Globoplay e GE, plataformas do Grupo Globo, é possível assistir a retransmissão de graça. No CazéTV as partidas também estão disponíveis de graça, com o torcedor podendo assistir no aplicativo para celular, tablet e smartv.

Outra novidade é o FIFA+, plataforma oficial que disponibiliza todos os jogos ao vivo e de graça.

