Marcha para Jesus 2022 em Curitiba será sábado; Bolsonaro participa

No dia 21 de maio, será realizada a Marcha para Jesus 2022 na cidade de Curitiba. O evento retorna após ter ficado paralisado por conta da pandemia de covid-19. De acordo com os organizadores, são esperadas mais de 300.000 pessoas, e entre eles deve estar o presidente Jair Bolsonaro (PL)

Marcha para Jesus 2022 em Curitiba

Após dois anos paralisada por conta da pandemia de covid-19, a Marcha para Jesus 2022 volta a ocorrer na cidade de Curitiba, no Paraná. O evento vai ser realizado no dia 21 de maio, com concentração às 9h na Praça Santos Andrade, no Centro. Na edição deste ano, está prevista a participação do Presidente da República, Jair Bolsonaro, segundo informações do portal do governo federal.

A caminhada vai terminar no Centro Cívico, na Praça Nossa Senhora de Salette, onde será montado um palco para shows de música gospel, orações e projetos sociais. O evento é organizado pelo Conselho de Ministros Evangélicos do Paraná (Comep), e tem apoio da Prefeitura de Curitiba e da Fundação Cultural de Curitiba (FCC). O prefeito da cidade, Rafael Greca, também recebeu o convite de lideranças religiosas para participar da Marcha para Jesus 2022, que terá como tema “A Alegria do Senhor é a Nossa Força”.

A Marcha para Jesus 2022 reúne igrejas cristãs do país e do mundo e é aberta para participação de toda a população, que realiza uma caminhada pelas ruas da cidade, fazendo orações e louvores. Em Curitiba, no ano de 2020, o evento foi cancelado em função da pandemia de covid-19. E, em 2021, ele foi adaptado para o formato de carreata, em que as pessoas puderam participar usando seus carros ou motos, por exemplo.

Marcha para Jesus em São Paulo

O evento da Marcha para Jesus 2022 não será realizado apenas em Curitiba. No dia 9 de julho, a caminhada pacífica também vai tomar as ruas da cidade de São Paulo. A edição comemora 30 anos de história, e terá início às 10h, saindo do Metrô Luz e seguindo em direção à Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, próximo ao Campo de Marte, na Zona Norte da capital. No local, haverá uma estrutura montada para receber atrações da música gospel nacional.

Neste ano, já estão confirmados nomes como Aline Barros, Yudi Tamashiro, Ton Carfi, Casa Worship, Gabriel Guedes e Daniela Araújo. Jair Bolsonaro participou da Marcha para Jesus em 2019 na capital paulista, em sua 27ª edição. Segundo a Agência Brasil, durante seu discurso, ele declarou: “Vocês [evangélicos] foram decisivos para mudar o destino dessa pátria maravilhosa chamada Brasil. Todos nós compartilhamos dessa responsabilidade, onde primeiro Deus, depois a família respeitada e tradicional acima de tudo”.

