Virada Cultural 2022 está de volta; shows em São Paulo e programação

Após ter ficado paralisada por conta da pandemia de covid-19, a Virada Cultural 2022 já tem data para ser realizada em São Paulo. Confira o que já se sabe sobre o evento promovido pela Prefeitura da capital.

Quando será a Virada Cultural 2022

A Virada Cultural 2022 vai ser realizada entre os dias 28 e 29 de maio. Como de costume, serão 24 horas de shows gratuitos espalhados por toda a capital paulista. Neste ano, as apresentações vão contemplar localidades como o Centro, Freguesia do Ó, Butantã, Campo Limpo, M’Boi Mirim, Parada Inglesa, São Miguel Paulista, Itaquera e Vale do Anhangabaú.

Apesar de faltarem menos de 10 dias para o início do evento, até o momento a Prefeitura de São Paulo ainda não divulgou qual será a programação e as atrações da edição deste ano. O festival estava paralisado por conta da pandemia de covid-19, e retorna após mais de dois anos. A expectativa é que a Virada Cultural 2022 seja tão grande quanto a última, realizada em 2019.

Até o momento, ela é considerada a maior edição da história do evento, que contou com mais de 1.200 atrações espalhadas por mais de 250 pontos, ocupando as 32 subprefeituras da cidade. Segundo a Prefeitura, o evento também foi responsável por injetar R$ 235 milhões na economia de SP, em que atraiu mais de 5 milhões de pessoas.

A programação musical contou com atrações de destaque, como o show do filho caçula de Fela Kuti, Seun Kuti & Egypt 80; Ofertório, com Caetano, Moreno, Zeca e Tom Veloso; e nomes como Anitta, IZA, Pabllo Vittar, Aline Barros, Naiara Azevedo, Lucas Lucco, Anavitoria, Rincon Sapiência + ÀTTØØXXÁ, Ludmilla, Maria Rita, Criolo, Vitor Kley, Emicida, Karol Conka, Elba Ramalho, Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Preta Gil, Nação Zumbi, É O Tchan, Jojô Todynho, Céu + Tropkillaz, Angela Ro Ro, Baco Exu do Blues, Demônios da Garoa, Sepultura e Moraes Moreira. Além da música, também foi realizada uma programação de apresentações teatrais, dança, gastronomia, entre outros.

O que é a virada?

A Virada Cultural de São Paulo teve sua primeira edição em 2005, e, desde então, atrai anualmente pessoas de todos os cantos da capital paulista e do território brasileiro. O evento foi criado com o objetivo de refletir o espírito tipicamente paulistano de uma cidade que “nunca para”.

Promovida pela Prefeitura de SP, ela é inspirada na “Nuit Blanche” francesa e sempre busca trazer uma programação diversa, com atrações que contemplem todas as faixas etárias, classes sociais e os mais diferentes gostos. E, assim como na Virada Cultural 2022, as 24 horas de festival não se restringem a apenas uma localidade, e sim são distribuídas por todo o Centro da cidade e demais regiões, buscando promover a convivência em espaço público, convidando a população a se apropriar dos lugares por meio da arte, da música, da dança, e demais manifestações populares.

Veja também: Festival Alemão São Paulo 2022 vai ter coxinha de 5 kg; veja programação