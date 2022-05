As eleições de 2022 estão marcadas para o dia 2 de outubro

Pesquisa Ipespe presidente: Lula lidera com 44%; Bolsonaro tem 32%

Eleições 2022 – Pesquisa Ipespe contratada pela XP Investimentos sobre a corrida eleitoral para presidente, divulgada dia 20 de maio, aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderando as intenções de votos com 44%. O presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece como o segundo, com 32%.

Para a pesquisa foi apresentada a lista de nomes dos pré-candidatos.

Eleições 2022 – Pesquisa Ipespe presidente

Enquanto Lula lidera a pesquisa para presidente e Bolsonaro segue em segundo lugar, Ciro Gomes (PDT) vem em seguida com 8% das intenções de voto. Paulo João Doria (PSDB) soma 4%. André Janones (Avante) e Simone Tebet (MDB) receberam 2%, cada. Felipe d’Avila (Novo), Vera Lucia (PSTU) e José Maria Eymael (DC) não chegaram a 1%.

Brancos e nulos somam 6% e não sabem ou não responderam, 2%. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa sobre as eleições 2022 foi realizada entre os dias 16 e 18 de maio e ouviu 1.000 pessoas por telefone. A pesquisa Ipespe presidente foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o nº BR-08011/2022. O índice de confiança de 95,5%.

Cenário testado para 1º turno das eleições 2022

Lula (PT): 44%

Jair Bolsonaro (PL): 32%

Ciro Gomes (PDT): 8%

João Doria (PSDB): 4%

André Janones (Avante): 2%

Simone Tebet (MDB): 2%

Felipe d’Avila (Novo): 0%

Vera Lucia (PSTU): 0%

Eymael (DC): 0%

Nenhum/não iria votar/branco/nulo: 6%

Não sabe/não respondeu: 2%

Quando são as eleições 2022?

As eleições de 2022 estão marcadas para o dia 2 de outubro, enquanto um eventual segundo turno será realizado no dia 30 de outubro. A votação começará às 8h e terminará às 17h

Neste ano serão eleitos o presidente, o vice-presidente, governadores, senadores, e deputados federais e estaduais.