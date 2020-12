Cartola FC 2020: confira as dicas de mais escalados da rodada #24

O Fantasy game mais famoso do Brasil, já está na 24ª rodada. Neste final de semana, teremos confrontos mais acirrados, jogos difíceis de palpitar. Por isso, antes de confirmar sua escalação, é bom ficar de olho nas dicas de mais escalados da rodada #24 do Cartola FC.

Além disso, por conta dos vários clássicos que teremos, os times dominantes são Flamengo e São Paulo. Ambos, enfrentam equipes teoricamente inferiores e bem abaixo na tabela de classificação. Em primeiro lugar, temos os atacantes Luciano e Brenner na lista de mais escalados do Cartola FC. A dupla é responsável pelas últimas vitórias do tricolor e pela liderança no campeonato. Assim como, o atacante Pepê, e o zagueiro Geromel, são os melhores jogadores do time gremista e enfrentam o Vasco, neste final de semana.

LEMBRE-SE: O mercado da rodada #24 fecha hoje (5), às 16h (horário de Brasília).

Cartola FC: confira a lista dos mais escalados para rodada #24