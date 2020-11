Cartola FC 2020: desfalques, suspensos e prováveis para rodada #23

A rodada #23 não será fácil para os cartoleiros. Desde já, além dos quatro jogos a menos, temos uma lista com desfalques para o Cartola FC. Assim, nem todos os 12 times jogarão com suas equipes completas, pelo contrário. Por causa do segundo turno das eleições, não teremos jogos no domingo. Sendo assim, a rodada começa hoje (28) e termina na segunda-feira. Assim, antes de escalar seu time do Cartola FC, veja a lista de desfalques e prováveis para rodada #23:

Cartola FC: desfalques, suspensos e prováveis para rodada #23

Palmeiras

Suspensos: Mayke

Lesionados: Wesley, Luiz Adriano, Felipe Melo e Luan Silva

Provável escalação: Weverton; Esteves, Gustavo Gómez, Luan e Renan; Gabriel Menino (Marcos Rocha), Danilo, Zé Rafael e Lucas Lima; Rony e Gabriel Veron.

Athletico-PR

Suspensos: ninguém

Lesionados: Vitinho e Márcio Azevedo

Provável escalação: Bento; João Victor, Pedro Henrique e Thiago Heleno; Wellington (Richard), Christian, Erick e Léo Cittadini; Reinaldo, Fabinho e Renato Kayzer.

Cartola FC – Santos

Suspensos: ninguém

Lesionados: Vladimir, Carlos Sánchez e Raniel

Provável escalação: John Victor; Pará, Luiz Felipe, Lucas Veríssimo e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Jean Mota; Kaio Jorge, Soteldo e Marinho.

Sport

Suspensos: Sander

Lesionados: Maxwell e Alê Santos

Provável escalação: Luan Polli; Patric, Adryelson, Iago Maidana e Júnior Tavares; Márcio Araújo, Jonatan Gomez, Lucas Mugni e Thiago Neves; Leandro Barcia e Miakel.

Bahia

Suspensos: Gilberto, Lucas Fonseca e Anderson Martins

Lesionados: ninguém

Provável escalação: Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Juninho, Ernando e Juninho Capixaba; Gregore, Fessin, Elias (Daniel) e Rodriguinho; Élber e Saldanha.

Cartola FC – São Paulo

Suspensos: ninguém

Lesionados: Walce, Lucas Perri e Liziero

Provável escalação: Tiago Volpi; Juanfran, Diego, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes; Luciano e Brenner.

Atlético-GO

Suspensos: João Victor

Lesionados: ninguém

Provável escalação: Jean; Dudu, Gilvan, Oliveira e Nicolas; Matheus Vargas, Willian Maranhão e Gustavo Ferrareis; Zé Roberto, Chico e Janderson.

Internacional

Suspensos: Nonato

Lesionados: Daniel, Abel Hernández, Boschilia, Moisés, Saravia e Paolo Guerrero

Provável escalação: Marcelo Lomba; Heitor, Cuesta, Zé Gabriel e Uendel; Patrick, Edenílson, Rodrigo Lindoso (Rodrigo Dourado) e Maurício; Thiago Galhardo e Yuri Alberto.

Cartola FC – Vasco da Gama

Suspensos: Yago Pikachu

Lesionados: Ramon e Breno

Provável escalação: Lucão; Léo Matos, Miranda, Ricardo, Jadson e Henrique; Léo Gil e Marcos Júnior; Vinicius, Gustavo Torres e Cano.

Ceará

Suspensos: ninguém

Lesionados: Felipe Vizeu e William Oliveira

Provável escalação: Fernando Prass; Samuel Xavier, Tiago, Eduardo Brock e Bruno Pacheco; Fabinho, Charles, Fernando Sobral, Vina e Lima; Cléber.

Fluminense

Suspensos: ninguém

Lesionados: Fred e Yago Felipe

Provável escalação: Muriel; Calegari, Digão, Luccas Claro e Danilo Barcelos; André, Nenê e Yuri Lima; Marcos Paulo, Lucca e Wellington Silva.

Cartola FC – RB Bragantino

Suspensos: ninguém

Lesionados: Leandrinho, Realpe, Vitinho e Alerrandro

Provável escalação: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Helinho; Ytalo, Artur e Claudinho.

A princípio, o mercado fecha hoje (28), às 16h (horário de Brasília).