Cartola FC 2020: prováveis escalações para rodada #24

Mesmo com o time do Cartola FC pronto, o certo é sempre conferir as prováveis escalações. Já que, muitos técnicos gostam de surpreender na última hora, e seu jogador pode sofrer alguma lesão no treino anterior ao jogo. Sendo assim, temos aqui a lista de suspensos, lesionados e as prováveis escalações para os times do Cartola FC.

A princípio, os vários clássicos que serão realizados neste final de semana vão decidir quem fica no topo da tabela. O campeonato brasileiro, segue muito equilibrado, mas com o fim da competição chegando, todo jogo se torna mais importante. Assim como, aqueles que estão na zona de rebaixamento precisam de forças para ganharem os jogos e fugir da Séria B. Sendo assim, confira a lista completa de prováveis escalações para rodada #24 do Cartola FC.

Cartola FC: prováveis escalações para rodada #24

Botafogo

Suspensos: Kanu e Kevin

Lesionados: Lecaros, Guilherme Santos e Kelvin

Provável escalação: Diego Cavalieri, Marcinho, Rafael Forster, Marcelo Benevenuto e Víctor Luis, Honda, Bruno Nazário, Caio Alexandre, Warley, Kalou e Matheus Babi (Pedro Raul).

Flamengo

Suspensos: ninguém

Lesionados: Thiago Maia e Gabriel

Provável escalação: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Filípe Luis, Willian Arão, Gerson, Éverton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro (Vitinho).

Fluminense – Cartola FC

Suspensos: ninguém

Lesionados: Yago Felipe

Provável escalação: Marcos Felipe, Calegari, Luccas Claro, Matheus Ferraz, Egídio; Hudson (Martinelli), Michel Araújo, André, Nenê; Marcos Paulo e Wellington Silva.

Athletico

Suspensos: Christian

Lesionados: Jonathan, Vitinho e Márcio Azevedo

Provável escalação: Santos, Erick, Thiago Heleno, Pedro Henrique, Abner Vinícius; Fernando Canesin, Richard, Léo Cittadini, Renato Kayzer (Walter), Nikão e Carlos Eduardo.

Bahia

Suspensos: ninguém

Lesionados: ninguém

Provável escalação: Douglas Friedrich, Nino Paraíba, Juninho, Ernando, Juninho Capixaba; Gregore, Alesson, Daniel, Rodriguinho; Gilberto e Rossi.

Ceará – Cartola FC

Suspensos: Eduardo

Lesionados: Felipe Vizeu e William Oliveira

Provável escalação: Richard, Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio, Bruno Pacheco, Fabinho, Lima, Fernando Sobral, Vina, Cleber e Léo Chú.

Coritiba

Suspensos: ninguém

Lesionados: Cerutti

Provável escalação: Wilson, Maílton, Sabino, Rhodolfo, William Matheus, Matheus Sales, Rafinha, Giovanni Augusto, Matheus Galdezani, Robson e Ricardo Oliveira.

RB Bragantino

Suspensos: Helinho

Lesionados: Vitinho, Alerrandro, Leandrinho e Realpe

Provável escalação: Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Ligger, Luan Cândido, Bruno Tubarão, Lucas Evangelista, Raul, Ytalo, Artur e Claudinho.

Santos – Cartola FC

Suspensos: Jobson

Lesionados: Vladimir, Carlos Sánchez e Raniel

Provável escalação: John Victor, Pará, Luiz Felipe, Lucas Veríssimo, Felipe Jonatan, Alison, Diego Pituca, Soteldo, Marinho, Lucas Braga e Kaio Jorge.

Palmeiras

Suspensos: Danilo, Gustavo Gómez e Gabriel Menino

Lesionados: Wesley, Luiz Adriano, Felipe Melo e Luan Silva

Provável escalação: Weverton, Mayke, Emerson Santos, Kuscevic, Viña, Luan, Zé Rafael, Raphael Veiga, Lucas Lima (Scarpa), Gabriel Veron e Willian.

Grêmio

Suspensos: Rodrigues

Lesionados: Paulo Miranda

Provável escalação: Vanderlei, Orejuela, Geromel, David Braz, Diogo Barbosa, Maicon (Darlan), Matheus Henrique, Jean Pyerre (Pinares), Luiz Fernando (Ferreira), Pepê e Diego Souza.

Vasco da Gama

Suspensos: Andrey

Lesionados: Ramon e Breno

Provável escalação: Fernando Miguel, Léo Matos, Ricardo, Miranda, Leandro Castan, Neto Borges, Marcos Junior, Yago Pikachu, Léo Gil, Benítez, Talles Magno e Gustavo Torres.

Atlético-MG

Suspensos: Júnior Alonso e Savarino

Lesionados: Diego Tardelli

Provável escalação: Everson, Guga, Igor Rabello, Réver, Guilherme Arana, Nathan (Hyoran), Franco e Jair, Keno, Vargas e Eduardo Sasha.

Internacional – Cartola FC

Suspensos: Rodrigo Moledo

Lesionados: Saravia, Guerrero, Boschilia, Moisés, Abel Hernández, Johnny e Daniel

Provável escalação: Marcelo Lomba, Heitor, Cuesta, Zé Gabriel, Uendel, Rodrigo Lindoso, Nonato, Rodrigo Dourado, Patrick, Maurício e Thiago Galhardo.

São Paulo

Suspensos: ninguém

Lesionados: Liziero, Walce e Lucas Perri

Provável escalação: Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda, Reinaldo, Luan, Igor Gomes, Gabriel Sara, Daniel Alves, Luciano e Brenner.

Sport

Suspensos: Marquinhos e Adryelson

Lesionados: Alê Santos e Maxwell

Provável escalação: Luan Polli, Patric, Iago Maidana, Rafael Thyere, Chico, Sander, Ricardinho, Márcio Araújo, Lucas Mugni, Jonatan Gomez, Leandro Barcia.

Atlético-GO

Suspensos: ninguém

Lesionados: ninguém

Provável escalação: Jean, Dudu, João Victor, Gilvan, Nicolas, Willian Maranhão, Matheus Vargas, Gustavo Ferrareis, Chico, Janderson e Zé Roberto.

Goiás – Cartola FC

Suspensos: ninguém

Lesionados: Daniel Bessa, Chico, Henrique Almeida, Vinicius e Douglas Baggio

Provável escalação: Tadeu, Taylon, Fábio Sanches, David Duarte, Jefferson, Ariel Cabral, Shaylon, Breno, Miguel Figueira, Fernandão e Keko.

