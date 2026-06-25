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Ciclone vindo para o Brasil: 5 estados vão enfrentar mais frio intenso e temporais

Tempo deve começar a mudar entre sábado e domingo, dias 27 e 28 de junho

Escrito por Anny Malagolini
Ciclone vindo para o Brasil Getty

A virada de mês deve consolidar o inverno rigoroso que já atinge o centro-sul do país. Após uma semana marcada por marcas históricas de até -9,3°C em Santa Catarina e temporais que despejaram quase 100 mm de chuva em São Paulo, os meteorologistas alertam para a formação de um novo sistema climático severo. Um ciclone vindo para o Brasil promete manter as temperaturas despencadas e reacender o sinal de alerta para tempestades nos próximos dias.

Abaixo, confira os detalhes de como o novo fenômeno deve impactar cada região.

Ciclone extratropical traz tempestades e acumulados de 100 mm

A mudança no tempo começará a se desenhar entre o fim do sábado (27) e o domingo (28). Uma área de baixa pressão ganhará força na fronteira com os países vizinhos (Argentina, Paraguai e Bolívia), dando origem a um ciclone extratropical.

Este ciclone vindo para o Brasil impulsionará uma frente fria robusta, que deve se espalhar rapidamente a partir de segunda-feira (29).

Estados afetados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Volume de chuva: São esperadas pancadas intensas de até 50 mm por hora, com acumulados que podem alcançar os 100 mm até o término da segunda-feira.

Riscos potenciais: A Defesa Civil alerta para a possibilidade de alagamentos urbanos, quedas de árvores, rajadas de vento, descargas elétricas (raios) e interrupções pontuais no fornecimento de energia.

Nova massa de ar polar prolonga o frio em julho

Logo na retaguarda da instabilidade trazida pelo ciclone, uma nova e intensa massa de ar de origem polar vai invadir o território nacional. Embora os modelos numéricos indiquem que este pulso gelado seja ligeiramente menos agressivo que o anterior, ele será perfeitamente capaz de prolongar o inverno rigoroso.

A partir de terça-feira (30), os termômetros despencam novamente no Sul e no Centro-Oeste. A expectativa é que os primeiros dias de julho (quarta, 1º, e quinta-feira, 2) registrem novas marcas negativas, sobretudo nas áreas de serra do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. O cenário é propício para a formação de geadas amplas e fortes durante as madrugadas.

Fenômeno da friagem alcança a Região Norte

O alcance deste novo sistema impressiona os meteorologistas. Além de consolidar as temperaturas abaixo da média histórica nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, o ar polar conseguirá romper barreiras geográficas e subir pelo mapa do país.

O reflexo disso será um novo episódio de friagem no Norte do Brasil. Moradores de Rondônia, do Acre e do sul do Amazonas devem preparar os casacos, já que a virada para o mês de julho trará temperaturas significativamente mais baixas do que o habitual para a região amazônica.

Nota ao leitor: Como as condições do tempo podem sofrer variações locais, a recomendação é acompanhar as atualizações diárias dos institutos de meteorologia para a sua cidade antes de planejar atividades ao ar livre.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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