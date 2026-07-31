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Que horas vai começar a chuva de meteoros hoje no Brasil

Chuvas de meteoro acontecem na madrugada de 31 de julho

Escrito por Anny Malagolini
Que horas vai começar a chuva de meteoros hoje Fenômeno podera ser visto de madrugada
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Se o céu noturno tivesse uma temporada de filmes de sucesso, esta madrugada seria uma sessão dupla. Duas chuvas de meteoros, as Delta Aquáridas do Sul e as Alfa Capricornídeas, atingem o pico entre a noite de 30 de julho e a madrugada de 31 de julho, oferecendo aos observadores do céu no Brasil a chance de ver estrelas cadentes, bolas de fogo brilhantes e até alguns meteoros das Perseidas, que já estão em atividade.

Horário da chuva de meteoros no Brasil

A melhor janela de observação começa após a meia-noite e segue até o amanhecer desta sexta-feira (31). A atividade costuma aumentar durante a madrugada, sendo o período entre 2h e o nascer do sol o mais indicado para observar os meteoros. O fenômeno poderá ser observado em todo o Brasil, desde que as condições meteorológicas sejam favoráveis. Os melhores locais são áreas com pouca poluição luminosa e horizonte aberto.

Não é necessário utilizar telescópio nem binóculos. A observação deve ser feita a olho nu, já que os meteoros podem surgir em qualquer região do céu.

O momento, porém, não é o mais favorável. A Lua estará quase cheia, com cerca de 98% de iluminação, o que reduz a visibilidade dos meteoros mais fracos. Ainda assim, os rastros mais brilhantes devem proporcionar um belo espetáculo para quem estiver em um local com pouca iluminação.

A chuva de meteoros Delta Aquáridas do Sul é a principal atração da noite. Em condições ideais de céu escuro, ela pode produzir até 25 meteoros por hora. Já a Alfa Capricornídeas costuma gerar cerca de cinco meteoros por hora, mas é conhecida pelas impressionantes bolas de fogo, que permanecem visíveis mesmo com a interferência da luz da Lua.

Essa combinação significa que o céu desta madrugada poderá apresentar menos meteoros do que em anos com Lua nova, mas com maior chance de exibir fenômenos mais brilhantes e marcantes.

Outro motivo para a expectativa é que o evento serve como uma prévia das Perseidas, uma das chuvas de meteoros mais conhecidas do ano, que já está ativa e terá seu pico em agosto. Alguns observadores poderão registrar meteoros das Perseidas misturados às Delta Aquáridas e Alfa Capricornídeas.

O maior obstáculo para a observação será a luminosidade da Lua. Com quase toda a sua face iluminada, ela dificultará a visualização dos meteoros menos intensos. A recomendação é procurar um local afastado das luzes das cidades, evitar o uso do celular e aguardar alguns minutos para que os olhos se adaptem à escuridão.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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