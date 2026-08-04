Quem é o maior dono de terras dos EUA com 2,7 milhões de acres que é dono do Arsenal

Quem é o maior dono de terras dos EUA com 2,7 milhões de acres que é dono do Arsenal

O mercado de terras nos Estados Unidos reúne alguns dos maiores patrimônios rurais do mundo. Entre fazendas, áreas de pastagem e reservas naturais, um único empresário acumula cerca de 2,7 milhões de acres, consolidando um império que vai muito além do agronegócio e também alcança o esporte de alto nível. Mas, afinal, quem é o maior dono de terras dos Estados Unidos que também é proprietário do Arsenal?

Quem é Stan Kroenke?

Com 79 anos, Stan Kroenke é o maior dono de terras dos EUA em 2026. Empresário americano que construiu um império nos mercados imobiliário, esportivo e rural, ele é reconhecido como o maior proprietário de terras privadas dos Estados Unidos, com cerca de 2,7 milhões de acres distribuídos principalmente pelos estados do Texas, Wyoming e Nevada.

Embora seja mundialmente conhecido por controlar o Arsenal, da Inglaterra, Kroenke também é dono de outras franquias esportivas de destaque, como o Los Angeles Rams (NFL), Denver Nuggets (NBA), Colorado Avalanche (NHL) e Colorado Rapids (MLS), por meio da Kroenke Sports & Entertainment (KSE).

Natural do estado do Missouri, Kroenke cresceu em uma família ligada ao setor madeireiro e teve contato com o meio rural desde cedo. Formado em Administração pela Universidade do Missouri, iniciou sua trajetória no mercado imobiliário durante a década de 1970, investindo na construção de centros comerciais e empreendimentos residenciais. Ao longo dos anos, ampliou seus negócios e se tornou um dos empresários mais ricos dos Estados Unidos.

Outro fator que aumentou sua projeção foi o casamento com Ann Walton Kroenke, sobrinha de Sam Walton, fundador do Walmart. Apesar da ligação familiar com uma das maiores redes varejistas do mundo, sua fortuna foi construída principalmente por meio dos investimentos imobiliários, esportivos e na aquisição de grandes propriedades rurais.

No agronegócio, Kroenke passou décadas expandindo seu patrimônio fundiário. Em 2026, consolidou a liderança entre os maiores proprietários privados de terras dos Estados Unidos após adquirir mais de 937 mil acres de pastagens no Novo México, considerada a maior compra privada de terras realizada no país em mais de dez anos. Com isso, alcançou a marca de aproximadamente 2,7 milhões de acres, reforçando sua posição no topo do ranking americano.

Propriedades de Kroenke

Stan Kroenke lidera o ranking de propriedades privadas totais, que inclui áreas de pastagem, fazendas, ranchos, reservas naturais e outros tipos de imóveis rurais.

Os documentos analisados pelo Land Report indicam que a expansão do patrimônio ocorreu por meio de aquisições imobiliárias registradas oficialmente. Uma das propriedades mais conhecidas é o histórico Waggoner Ranch, no Texas, adquirido em 2016. A fazenda possui cerca de 560 mil acres e vem recebendo investimentos em recuperação de habitats naturais, manejo de vegetação nativa e conservação de espécies silvestres.

Segundo a publicação especializada, mais de 150 mil acres passaram por programas de manejo ecológico voltados principalmente à preservação de codornas e veados-de-cauda-branca.

Os registros consultados pelo ranking não apontam qualquer irregularidade envolvendo essas aquisições. O levantamento limita-se à consolidação de dados públicos sobre propriedade privada de terras.

Como funciona o ranking dos maiores proprietários de terras dos EUA

Segundo o Land Report 100, Stan Kroenke ocupa a liderança em 2026 ao controlar aproximadamente 2,7 milhões de acres distribuídos por diferentes estados americanos.

A posição foi consolidada após a conclusão da maior aquisição privada de terras registrada nos Estados Unidos em mais de uma década. Em dezembro, Kroenke comprou mais de 937 mil acres de áreas de pastagem no estado do Novo México, pertencentes aos herdeiros do empresário Henry Singleton, fundador da Teledyne.

O levantamento é elaborado desde 2007 por uma equipe especializada que cruza registros públicos de imóveis rurais, documentos de transações e informações estaduais para estimar a extensão das propriedades privadas do país.

A publicação tornou-se uma das principais referências sobre propriedade rural nos Estados Unidos e já identificou, por exemplo, que Bill Gates havia se tornado o maior proprietário de terras agrícolas do país em 2020, embora estivesse distante da liderança em área total de terras.

Os cinco maiores proprietários privados de terras dos EUA em 2026 são:

Stan Kroenke — 2,7 milhões de acres

Red Emmerson e família — 2,44 milhões de acres

John Malone — 2,2 milhões de acres

Ted Turner — 2 milhões de acres

Outros grandes investidores aparecem na sequência do ranking divulgado pelo Land Report.

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