Moradores de Jandira e São Paulo ganham R$ 802 mil na Lotofácil com aposta simples
Sorteio aconteceu na noite de quarta-feira, 22 de julho
Duas apostas do estado de São Paulo acertaram as 15 dezenas da Lotofácil 3742 e vão dividir o prêmio principal do concurso sorteado nesta quarta-feira, 22 de julho. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.
As dezenas sorteadas no concurso 3742 foram: 01 – 04 – 05 – 06 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 19 – 20 – 21 – 23
Cada ganhador receberá R$ 802.500,06. Os bilhetes premiados foram registrados nas cidades de Jandira, na Região Metropolitana, e na capital paulista. As duas apostas foram simples, feitas presencialmente em casas lotéricas e com apenas 15 números marcados. Como os jogos não foram realizados por meio de bolões, cada prêmio será pago integralmente ao respectivo apostador.
Confira os locais:
- Jandira (SP): Casa Lotérica Dantas & Dantas – aposta simples de 15 números, feita em canal físico.
- São Paulo (SP): Robi Loterias – aposta simples de 15 números, feita em canal físico.
Além dos dois vencedores da faixa principal, outras milhares de apostas foram premiadas nas demais categorias do concurso. Na faixa de 14 acertos, 225 apostas receberão R$ 2.136,71 cada. Outros 7.148 jogos acertaram 13 números e ganharam R$ 35.
A Lotofácil também premiou 85.112 apostas com 12 acertos, no valor de R$ 14 cada, e 450.807 bilhetes com 11 dezenas, que receberão R$ 7.
Veja como ficou o rateio:
15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 802.500,06 para cada;
14 acertos: 225 apostas ganhadoras, R$ 2.136,71 para cada;
13 acertos: 7.148 apostas ganhadoras, R$ 35 para cada;
12 acertos: 85.112 apostas ganhadoras, R$ 14 para cada;
11 acertos: 450.807 apostas ganhadoras, R$ 7 para cada.
Qual é o próximo prêmio da Lotofácil?
O próximo sorteio da Lotofácil será realizado nesta quinta-feira, 23 de julho de 2026, a partir das 21h. A estimativa da Caixa Econômica Federal é de um prêmio de R$ 2 milhões para a aposta que acertar as 15 dezenas.
As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa até o horário limite estabelecido para o concurso, das 20h30.