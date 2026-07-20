Notícias

Imagem de Nossa Senhora Aparecida é encontrada intacta após incêndio destruir casa no RS

Incêndio acontece em uma casa no Rio Grande do Sul

Escrito por Anny Malagolini
Nossa Senhora Aparecida Imagem de Nossa Senhora Aparecida — Foto: Gregori Brum/Bombeiros de Erechim
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

Uma imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada intacta depois de um incêndio destruir parte de uma residência em Erechim, no Norte do Rio Grande do Sul. O fogo atingiu o imóvel durante a madrugada desta segunda-feira, 20 de julho.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, as chamas ficaram concentradas no segundo andar da casa, que possui dois pavimentos. A parte superior do imóvel foi completamente destruída pelo incêndio. A atuação das equipes impediu que o fogo se espalhasse para o restante da residência. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

Após o controle do incêndio, os bombeiros localizaram uma imagem de Nossa Senhora Aparecida em meio à área destruída. O objeto religioso permaneceu intacto e não apresentava sinais aparentes de danos provocados pelo fogo.

A cena chamou a atenção dos moradores e dos profissionais que participaram do atendimento da ocorrência. Registros feitos no local mostram a imagem preservada entre móveis, paredes e outros materiais atingidos pelas chamas.

Nossa Senhora Aparecida é considerada a padroeira do Brasil e reúne milhões de devotos em todo o país. Por esse motivo, situações envolvendo imagens religiosas preservadas após incêndios costumam provocar comoção entre fiéis e moradores.

O Corpo de Bombeiros não informou em qual cômodo a imagem estava antes do início do fogo nem se outros objetos próximos também permaneceram preservados.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e deverão ser investigadas. Até o momento, não há informações sobre a possibilidade de curto-circuito, falha elétrica ou outro fator ter provocado as chamas.

Também não foi divulgado o valor estimado do prejuízo causado pelo fogo. O segundo andar da residência ficou completamente comprometido, enquanto o pavimento inferior foi preservado graças ao trabalho dos bombeiros.

A ocorrência terminou sem vítimas, mas a família responsável pelo imóvel deverá avaliar as condições da estrutura antes de retornar ao local.

Veja frases de Nossa Senhora Aparecida

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

Você pode gostar também
golpe do doce

O que é o golpe do doce? Entenda como clientes pagaram mais de R$ 300 na Expocrato

Resultado da Lotofácil de hoje 3737

Resultado da Lotofácil hoje, concurso 3737, e ganhadores (16/7/26)

Resultado Quina 7066

Resultado da Quina 7066 hoje: dezenas de quarta-feira 15/07/2026

onde vai passar o jogo do Cruzeiro x Grêmio

Saiba onde vai passar o jogo do Cruzeiro x Grêmio neste domingo

novela Quem Ama Cuida

Confira o resumo da novela Quem Ama Cuida de 13 a 18 de julho

Resultado da Dupla Sena 2979

Resultado da Dupla Sena 2979: veja o concurso de segunda-feira

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes