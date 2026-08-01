Moradores de Camboriú, Teresópolis e Serra dividem Lotofácil milionária
Prêmio estava acumulado em mais de R$ 7 milhões
A Caixa Econômica Federal fez três novos milionários nesta sexta-feira, dia 31. Três apostas acertaram as 15 dezenas do resultado da Lotofácil 3750 e vão dividir o prêmio principal de aproximadamente R$ 7,2 milhões.
As dezenas sorteadas foram: 01 – 02 – 05 – 06 – 07 – 11 – 12 – 13 – 15 – 18 – 19 – 20 – 22 – 24 – 25
Cidades ganhadoras da Lotofácil 3750
Cada uma das três apostas vencedoras receberá R$ 2.417.456,47. Os bilhetes premiados foram registrados em Serra (ES), com uma aposta simples feita na lotérica Jogada da Sorte; em Teresópolis (RJ), por meio de uma aposta simples realizada pelos Canais Eletrônicos da Caixa; e em Balneário Camboriú (SC), onde um bolão com 10 cotas, registrado na Adimon Loterias, também acertou as 15 dezenas.
Na faixa principal, três apostas acertaram as 15 dezenas e cada uma receberá R$ 2.417.456,47. Outras 549 apostas fizeram 14 acertos e ganharam R$ 1.656,55 cada. Já 17.526 bilhetes acertaram 13 números, com prêmio de R$ 35,00. Para 12 acertos, 208.331 apostas foram contempladas com R$ 14,00 cada, enquanto 1.114.183 apostadores acertaram 11 dezenas e receberão R$ 7,00 cada.
O próximo concurso da Lotofácil será realizado neste domingo, 2 de agosto, com prêmio estimado em R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas. A extração está marcada para às 11h, juntamente com a Quina, Mega-Sena e Loteria Federal.
Além disso, o valor acumulado para o concurso especial da Lotofácil da Independência já alcança R$ 140.726.206,58, segundo a Caixa Econômica Federal.