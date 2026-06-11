SBT terá 32 jogos da Copa do Mundo 2026, todos os jogos do Brasil e Galvão Bueno em partidas decisivas.

Confira quais jogos da Copa do Mundo 2026 vão passar no SBT

Confira quais jogos da Copa do Mundo 2026 vão passar no SBT

O SBT volta a transmitir a Copa do Mundo em 2026. Com Galvão Bueno, Tiago Leifert, Mauro Beting, Juninho Paulista, Nadine Basttos, Raphael Rezende e outros nomes no time, o canal exibirá 32 partidas ao longo da competição. A cobertura inclui todos os jogos da Seleção Brasileira, a abertura do Mundial e confrontos importantes da fase de grupos.

Jogos da Copa do Mundo no SBT

Na fase de grupos da Copa do Mundo 2026, o SBT vai exibir todos os jogos da Seleção Brasileira. A emissora terá 32 transmissões no total, portanto a lista completa ainda inclui jogos das fases eliminatórias. Até o momento, os jogos confirmados do Brasil no SBT são:

Brasil x Marrocos

13 de junho, às 19h

Brasil x Haiti

19 de junho, às 21h30

Escócia x Brasil

24 de junho, às 19h

Além das partidas do Brasil, o SBT terá outros confrontos da primeira fase em sua grade. A lista divulgada inclui:

México x África do Sul

11 de junho, às 16h

Estados Unidos x Paraguai

12 de junho, às 22h

Holanda x Japão

14 de junho, às 17h

Arábia Saudita x Uruguai

15 de junho, às 19h

França x Senegal

16 de junho, às 13h

Inglaterra x Croácia

17 de junho, às 17h

Suíça x Bósnia e Herzegovina

18 de junho, às 16h

Alemanha x Costa do Marfim

20 de junho, às 17h

Uruguai x Cabo Verde

21 de junho, às 19h

Argentina x Áustria

22 de junho, às 14h

Inglaterra x Gana

23 de junho, às 17h

Galvão Bueno vai narrar jogos da Copa no SBT

A principal novidade da transmissão é Galvão Bueno. O narrador será uma das vozes da Copa do Mundo no SBT e comandará parte dos jogos mais importantes do torneio.

Segundo informações divulgadas pela Folha de S.Paulo, Galvão narrará os três jogos do Brasil na fase de grupos, além da partida de abertura e da final da Copa do Mundo. Ao todo, ele estará à frente de 10 das 32 transmissões previstas pela emissora.

A chegada de Galvão reforça a tentativa do SBT de transformar a Copa em um evento de grande impacto na programação. O narrador é um dos nomes mais reconhecidos da história das transmissões esportivas no Brasil e volta a uma Copa do Mundo em um novo ambiente televisivo, agora fora da Globo.

Além de Galvão Bueno, o SBT terá Tiago Leifert como outro nome central da narração. Ele ficará responsável pela maior parte das partidas exibidas pela emissora, com 22 jogos durante a competição.

A equipe também contará com comentaristas e especialistas conhecidos do público esportivo. Raphael Rezende comentará 22 jogos da Copa do Mundo 2026 no SBT, ao lado de Tiago Leifert, Juninho Paulista e Nadine Basttos.

Mauro Beting também integra o projeto, reforçando a bancada de análise da emissora. A ideia é combinar narração popular, comentário técnico e uma cobertura mais leve, característica do SBT.

Olodum participará das transmissões da Seleção Brasileira

Outra novidade da cobertura será a presença do Olodum. O tradicional grupo baiano firmou parceria com Galvão Bueno e participará das transmissões dos jogos da Seleção Brasileira pelo SBT.

A proposta é dar às partidas do Brasil uma atmosfera mais festiva, aproximando futebol, música e identidade brasileira. A presença do grupo deve aparecer especialmente nos jogos da Seleção, que costumam concentrar os maiores índices de audiência durante a Copa.

O retorno do SBT à Copa do Mundo acontece em um cenário diferente da televisão brasileira. A emissora aposta em uma cobertura multiplataforma, em parceria com a N Sports, e terá espaço para transmissões ao vivo, programas especiais e entradas ao longo da programação.

A estratégia é clara: usar a força da Seleção Brasileira, a presença de Galvão Bueno e a popularidade de Tiago Leifert para disputar atenção em um evento que costuma parar o país.

Com 32 jogos confirmados, incluindo Brasil, abertura e final, o SBT entra na Copa do Mundo 2026 como uma das principais casas do Mundial no Brasil.