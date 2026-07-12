Raposa e Tricolor fazem amistoso neste domingo, em Brasília, antes da retomada do Campeonato Brasileiro

Saiba onde vai passar o jogo do Cruzeiro x Grêmio neste domingo

Saiba onde vai passar o jogo do Cruzeiro x Grêmio neste domingo

Cruzeiro e Grêmio entram em campo neste domingo, 12 de julho, para um amistoso de preparação durante a pausa do calendário nacional. A bola rola às 17h, pelo horário de Brasília, na Arena BRB Mané Garrincha, no Distrito Federal.

Apesar de não valer pontos, o encontro será importante para que os treinadores testem formações, observem reforços e façam os últimos ajustes antes da volta das competições oficiais. A partida terá transmissão gratuita pela internet.

Onde assistir Cruzeiro x Grêmio ao vivo?

Neste domingo, o jogo amistoso entre Cruzeiro e Grêmio será exibido ao vivo e com imagens pelos canais Metrópoles Esportes e GrêmioTV no YouTube.

Jogo: Cruzeiro x Grêmio

Data: domingo, 12 de julho de 2026

Horário: 17h, de Brasília

Local: Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília

Onde assistir: Metrópoles Esportes e GrêmioTV, no YouTube

A transmissão do Metrópoles Esportes será gratuita e poderá ser acompanhada em celulares, computadores e televisores conectados à plataforma.

O Cruzeiro está em preparação desde o fim de junho e já disputou um amistoso nesta intertemporada. A equipe comandada por Artur Jorge venceu o Defensor, do Uruguai, por 2 a 0, com gols de Kaio Jorge e Filipe Moraes.

Uma das atrações deste domingo poderá ser Gabriel Pec. O jogador foi relacionado e tem possibilidade de estrear com a camisa celeste. A comissão técnica pretende utilizar mais de 20 atletas durante o confronto.

O Grêmio fará seu terceiro e último amistoso antes da retomada da temporada. O Tricolor venceu o Cascavel por 2 a 1 e depois perdeu para a Chapecoense pelo mesmo placar. O compromisso em Brasília será a última oportunidade para Luís Castro testar mudanças no meio-campo e no setor ofensivo.

Prováveis escalações de Cruzeiro x Grêmio

O Cruzeiro deve começar com Otávio; Fagner, João Marcelo, Lucas Villalba e Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira; Rayan Lelis, Luis Sinisterra e Kaio Jorge.

Durante a partida, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Lucas Romero e Gabriel Pec estão entre os jogadores que podem receber minutos. Arroyo, em recuperação de uma lesão muscular na coxa direita, e Cássio são desfalques.

Provável Cruzeiro: Otávio; Fagner, João Marcelo, Lucas Villalba e Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira; Rayan Lelis, Luis Sinisterra e Kaio Jorge.

O Grêmio deve entrar em campo com Gabriel Grando; Pavón, Gustavo Martins, Luís Eduardo e Pedro Gabriel; Leonel Pérez, Juan Nardoni e Gabriel Mec; Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius.

Luís Castro ainda avalia alternativas para o meio-campo. Villasanti e Tetê aparecem como opções para entrar ao longo do amistoso.

Provável Grêmio: Gabriel Grando; Pavón, Gustavo Martins, Luís Eduardo e Pedro Gabriel; Leonel Pérez, Juan Nardoni e Gabriel Mec; Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius.

O Tricolor não terá Marlon, Tiaguinho e Braithwaite. Weverton e Balbuena também estão fora após participarem da Copa do Mundo.