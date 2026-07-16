Resultado da Lotofácil hoje, concurso 3737, e ganhadores (16/7/26)

Quem fez uma aposta na Lotofácil terá mais uma oportunidade de disputar uma bolada nesta quinta-feira (16). A Caixa realiza o sorteio da Lotofácil concurso 3736 da modalidade, que está acumulado e oferece prêmio estimado em R$ 10 milhões para quem acertar as 15 dezenas. O resultado será conhecido durante a extração realizada no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Resultado da Lotofácil de hoje 3737

Confira os números sorteados no resultado da Lotofácil 3737, organizados em ordem crescente:

Agora, os ganhadores da loteria podem resgatar a quantia em agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF. Se for de R$ 10 mil ou mais, o pagamento será feito no prazo mínimo de dois úteis contado a partir da apresentação do bilhete.

Faturam o grande prêmio apenas os apostadores que acertarem de 11 a 15 números do resultado da Lotofácil concurso 3737 de hoje. Quanto mais dezenas marcar, maior será o prêmio e o principal vai para quem cravar todos.

Já os apostadores que acertaram parcialmente os números do resultado da Lotofácil podem resgatar prêmios de R$ 1.903,98 também em lotéricas. No Portal de Loterias, após efetuar login, confira os números da aposta e se aparecer “Aposta Premiada”, então clique para resgatá-lo.

O prazo para receber o prêmio é de até 90 dias corridos contados a partir da data do sorteio do concurso da Lotofácil de hoje. Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 21h.

Como apostar no próximo sorteio

Para apostar, o jogador deve adquirir um volante da Lotofácil em uma casa lotérica ou acessar os canais digitais da Caixa. Também é possível deixar que o sistema escolha os números automaticamente, é a chamada Surpresinha.

As apostas podem ser feitas: