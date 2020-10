Donald Trump com coronavírus: presidente dos EUA testa positivo

Donald Trump com coronavírus: presidente testou positivo e confirmou a notícia em seu Twitter. Além disso, a primeira-dama, Melania Trump, também contraiu o vírus.

“Vamos começar nosso processo de quarentena e recuperação imediatamente. Vamos passar por isso JUNTOS!”, escreveu ele.

O anúncio de Trump ocorre pouco mais de um mês antes das eleições presidenciais de 3 de novembro, quando ele enfrentará o adversário democrata Joe Biden.

A princípio, intui-se que Trump tenha se contaminado após Hope Hicks, uma de suas assessoras mais próximas, testar positivo para o vírus.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Ela viajou com Trump para o primeiro debate presidencial na TV com Biden em Ohio na terça-feira. Da mesma forma, alguns dos membros da família do Trump que participaram do debate foram vistos sem máscaras.

Donald Trump com coronavírus

O médico de Trump, Dr. Sean Conley, divulgou um comunicado na noite de quinta-feira (01), dizendo que o presidente e a primeira-dama estavam “ambos bem neste momento e planejam permanecer na Casa Branca durante a convalescença”.

“Fiquem tranquilos, espero que o presidente continue desempenhando suas funções sem interrupções durante a recuperação. Além disso, vou mantê-los atualizados sobre quaisquer desenvolvimentos futuros”, disse o comunicado.

Contudo, o médico não forneceu mais detalhes.

De acordo com o exame físico mais recente de Trump no início deste ano, ele pesava 110,7 kg. Isso é considerado obeso por sua altura de 1,90 m.

Mas o Dr. Conley afirmou na época que o presidente “continua saudável”. Bem como Trump também terá o melhor atendimento médico disponível.

O Centro para Controle e Prevenção de Doenças da América diz que uma pessoa deve se isolar por 10 dias após um teste positivo.

Eleições americanas

O diagnóstico de Trump agora põe em questão o resto da campanha, incluindo os próximos dois debates presidenciais.

O próximo debate está agendado para 15 de outubro em Miami.

Dois dias antes do teste positivo, durante o primeiro debate, Trump menosprezou seu adversário democrata Joe Biden por usar máscara com frequência.