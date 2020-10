Eleições 2020: conheças as principais propostas de Boulos para SP

Guilherme Boulos (PSOL), candidato à Prefeitura de São Paulo nas Eleições 2020, está em terceiro lugar na disputa, com 14% das intenções de voto, segundo a última pesquisada divulgada pelo Datafolha, ontem (22).

Membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Boulos é aliado à esquerda e defende o aumento do valor da tarifa do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e a criação da “Lista Suja do Machismo”, formada por denúncias de empresas que pagam salários inferiores para mulheres nos mesmos cargos que homens.

O Plano de Governo dele, registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), tem 62 páginas e está dividido em 24 temas, indo da assistência social à zeladoria urbana.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Conheça as principais propostas do candidato retiradas do documento:

Eleições 2020- Propostas para o Combate ao Racismo

Constituir o Fundo Municipal de Políticas de Combate ao Racismo com um percentual fixo do orçamento municipal

Compromisso com os processos de demarcação de terras indígenas no município

Fazer com que se cumpra a Lei Municipal nº 15.939, de 2013, que dispõe sobre o “estabelecimento de cotas raciais para o ingresso de negros e negras no serviço público municipal em cargos efetivos e comissionados”

Instituir o Programa de Formação Continuada dos Profissionais da Rede Municipal de Educação Para o Respeito à Diversidade Étnica e Racial

Impedir a homenagem a figuras históricas relacionadas a escravidão no país em monumentos e nomes de locais públicos.

Propostas para Cultura

Ampliar progressivamente o orçamento da função cultura para 3% até 2024

Ampliar a rede de bibliotecas públicas, incluindo as bibliotecas móveis, em áreas como parques, centros culturais, casas de cultura, clubes desportivos municipais, conjuntos habitacionais de responsabilidade da prefeitura, áreas de subprefeituras e terrenos municipais ociosos

Regulamentar e implantar a Lei Ruas Abertas (Lei 16.607/16) em diálogo com comunidades e com o movimento de artistas de rua

Estimular a produção da cultura digital, implementando e ampliando os pontos de Wi-Fi livre focados em espaços públicos e territórios periféricos

Eleições 2020- Propostas para Economia, Trabalho e Renda

Construir o Programa de Renda Solidária, reestruturando e ampliando o programa existente para garantir que nenhuma família vulnerável em São Paulo fique sem uma renda mínima

Fornecimento de internet gratuita aos microempreendedores da periferia

Planejar a implementação de uma reforma tributária, baseada na proporcionalidade e na progressividade da cobrança de impostos

Elevação da alíquota de ISS para instituições financeiras e aumento do valor da tarifa do IPTU para mansões

Propostas para Educação

Zerar o analfabetismo funcional em São Paulo

Desenvolver programas de formação continuada para os profissionais da educação visando ativa participação no combate ao preconceito e à discriminação

Propor política de educação bilíngue para surdos, com a participação deles e de suas famílias, fortalecendo as EMEBS e o ensino de libras na rede municipal

Eleições 2020- Mulheres e igualdade de gênero

Garantir a prioridade de vítimas de violência doméstica no acesso à renda, programas de habitação e sociais e vagas em creches

Criar um protocolo municipal de atendimento e acolhimento ao aborto legal, complementar

ao do SUS, com a ampliação de profissionais com atuação específica para realizar o atendimento

ao do SUS, com a ampliação de profissionais com atuação específica para realizar o atendimento Assegurar passe livre para gestantes e mulheres com crianças de colo de até 2 anos

Criar a “Lista Suja do Machismo”, com denúncias de empresas que pagam salários inferiores para mulheres nos mesmos cargos que homens

Propostas para Transportes