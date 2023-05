Espanyol x Barcelona: horários, como assistir na TV e online | LaLiga

Todas as informações que você precisa se quiser assistir Espanyol x Barcelona no Estádio RCDE em 14 de maio

Espanyol e Barcelona vão se enfrentar em um dérbi que promete ser um jogo cheio de ação e intenso. Os visitantes podem vencer o campeonato neste fim de semana se as coisas correrem bem, enquanto o Espanyol tentará derrotar seus vizinhos da cidade para ter alguma chance de sair da zona de rebaixamento.

Você também pode assistir a uma transmissão ao vivo do jogo Espanyol x Barcelona LaLiga no ESPN e Star+

Quando começa o jogo Espanyol x Barcelona?

O confronto entre Espanyol e Barcelona será disputado no Estádio RCDE no domingo, 14 de maio de 2023. O pontapé inicial é às 16 horas.

Data/hora : domingo, 14 de maio de 2023, 16h (horário de Brasília)

Local : Estádio RCDE, Cornellà de Lobregat , Barcelona, ​​Catalunha, Espanha

Árbitro : Ricardo De Burgos Bengoechea

VAR : José Luis González González

Como assistir na TV : ESPN

Como assistir online: STAR +

Espanyol x Barcelona no LaLiga

Espanyol

Os donos da casa vivem uma situação difícil, pois ocupam a 19ª posição na tabela com 31 pontos , três atrás de Getafe e Valencia, com Los Che fora da zona de rebaixamento.

O Espanyol venceu apenas um dos últimos 10 jogos , pelo que a equipa de Luis García Fernández terá de voltar às vitórias frente à melhor equipa da competição nacional.

Barcelona

Enquanto isso, o Barcelona está prestes a se tornar o campeão da LaLiga em 2022-23 , mas para conquistar seu 27º troféu, precisará vencer o Espanyol no Estádio RCDE.

Os gigantes catalães, que já têm um plano de transferências para a próxima temporada , e esperando para saber se poderão jogar na Europa no próximo ano após a revelação do caso Negreira , venceram seus dois últimos jogos no campeonato contra Betis e Osasuna.

Todos os derbies entre Espanyol e Barcelona são cheios de ação e tensão e provavelmente não será diferente. Posto isto, o Barcelona está invicto há 14 jogos fora de casa contra os seus rivais da cidade e a probabilidade é que desta vez não seja diferente . Não estou dizendo se o Barça pode vencer a liga hoje, mas aqui está a informação, se você quiser .

