Ao vivo: Jogo do Grêmio x Fortaleza: onde assistir hoje (14/05)

O Grêmio recebe o Fortaleza neste domingo, 14/5, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre , a partir das 16h (Horário de Brasília) pela sexta rodada do Brasileirão. Com todas as informações reunidas, saiba qual canal transmite o jogo do Grêmio hoje com transmissão.

Qual canal transmite o jogo do Grêmio hoje

O jogo do Grêmio x Fortaleza hoje, 14 de maio, tem transmissão na TV Globo e no Premiere 3, a partir das 16h, do horário de Brasília. Neste domingo, o Brasileirão também traz jogo do Corinthians x São Paulo.

Informações do jogo do Grêmio hoje

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Bruno Correia (RJ)

Onde assistir o jogo do Grêmio: Globo e Premiere 3

Escalação de Mirassol x Grêmio

Grêmio: Gabriel Grando; Thomas Luciano, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Carballo e Villasanti; Bitello, Cristaldo e Vina; Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

Fortaleza: Kozlinski; Tinga, Ceballos, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules e Lucas Sasha; Calebe, Thiago Galhardo e Romarinho. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

O time do Grêmio caiu para a 11ª posição no Campeonato Brasileiro com 7 pontos e tenta se recuperar na competição. O seu desempenho hoje é crucial para o time ganhar fôlego nesse início. São 38 rodadas.

Por outro lado, o Fortaleza está na sétima posição com 9 pontos. Nessa sexta rodada, o Brasileirão é liderado pelo Botafogo.