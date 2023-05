Onde assistir jogo do Cruzeiro x América MG hoje ao vivo - 14/05

Pela sexta rodada do Brasileirão da Série A, o clássico mineiro entre América e Cruzeiro será disputado neste domingo, 14 de maio, com a bola rolando às 18h30, horário de Brasília, no Estádio Independência. Com transmissão ao vivo, confira onde vai passar jogo do Cruzeiro hoje pela TV e online.

Onde vai passar jogo do Cruzeiro hoje ao vivo

O pay-per-view Premiere vai passar o jogo do Cruzeiro hoje contra o América MG ao vivo com cobertura completa a partir das seis e meia da tarde para assinantes.

Só quem é cliente da TV paga pode assistir a partida ao vivo. Entre em contato com o operador para adquirir o pacote de canais. Também dá para ver a transmissão no GloboPlay, disponível no site (www.globoplay.globo.com) ou aplicativo em Android e iOS.

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

TV: SporTV e Premiere

LiveStream: GloboPlay

Jogo do América MG e Cruzeiro hoje

O América ainda não venceu no Campeonato Brasileiro da Série A. Com um ponto na lanterna da classificação, o time mineiro contabiliza um empate e quatro derrotas. Na última rodada o elenco de Vagner Mancini empatou com o Bragantino, conquistando o primeiro ponto na temporada.

Do outro lado, o Cruzeiro ocupa a quinta posição com nove pontos, conquistados em três vitórias e duas derrotas na competição. Se vencer neste domingo consegue brigar no G-4 e quem sabe até mesmo tornar-se favorito pela liderança.

Escalações do América MG x Cruzeiro

Tanto América como Cruzeiro tem jogo nas oitavas de final da Copa do Brasil no meio da semana. Por isso, deverão utilizar titulares e reservas no duelo deste domingo.

América MG: Mateus; Marcinho, Ricardo Silva, Nicolas, Éder; Alê, Juninho, Benítez; Adyson, Aloísio e Everaldo.

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán, Marlon; Filipe Machado, Neto Moura, Mateus Vital; Wesley, Bruno Rodrigues e Gilberto.

O último jogo entre América e Cruzeiro foi em 19 de março deste ano, pela semifinal do Campeonato Mineiro. O Coelho ganhou por 2 a 1 e eliminou a Raposa da competição estadual.



