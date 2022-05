Frente fria semana que vem: temperatura em SP pode chegar a 7°C

Tirem os casacos do armário que a previsão é de frente fria semana que vem, entre os dias 17 e 19 de maio. De acordo com o Climatempo, é esperada geada em áreas do Sudeste e Centro-Oeste, além do Sul do país. Na cidade de São Paulo, as temperaturas podem ficar abaixo dos 10ºC.

Frente fria semana que vem

O outono deve ficar com jeito de inverno com a chegada de uma frente fria semana que vem. Na capital paulista, a chegada de uma massa polar deve baixar os termômetros para menos dos 10ºC – a menor temperatura do mês de maio.

De acordo com o Climatempo, além das noites e madrugadas frias, as tardes também serão marcadas por temperaturas baixas e com chance de recordes no estado de São Paulo. Outro destaque, além da chuva e do frio, algumas rajadas de vento são previstas neste período.

Além do Sudeste, também há possibilidade de geadas em algumas cidades do Sul.

O estudo do Climatempo indica que a frente fria virá acompanhada de um ciclone extratropical e por uma intensa massa de ar polar que será a responsável por derrubar as temperaturas de forma bastante expressiva.

Os ventos frios da massa de ar polar já se espalham sobre o Brasil e, além disso, o ciclone no oceano ajuda a levar um pouco de umidade para o continente. A junção da umidade com o ar frio pode provocar neve ou algum outro tipo de precipitação invernal nos pontos mais altos da serra do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

A frente fria da semana que vem deve atingir áreas do Sul, Sudeste, Centro-Oeste.

Veja a previsão para a cidade de São Paulo

Sexta-feira, 13: mínima de 15ºC e máxima de 23ºC.

Sábado, 14: mínima de 15ºC e máxima de 26ºC.

Domingo, 15: mínima de 16ºC e máxima de 22ºC.

Segunda-feira, 16: mínima de 15º e máxima de 20ºC.

Terça-feira, 17: mínima de 16ºC e máxima de 21ºC.

Quarta-feira, 18: mínima de 7ºC e máxima de 17ºC.

Quinta-feira, 19: mínima de 8ºC e máxima de 19ºC.

Sexta-feira, 20: mínima de 11ºC e máxima de 19ºC.

Sábado, 21: mínima de 9ºC e máxima de 17ºC.

Domingo, 22: mínima de 10ºC e máxima de 18ºC.

