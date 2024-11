O técnico italiano Carlo Ancelotti ficará cara a cara com um clube onde é uma figura icônica quando o Real Madrid enfrentar o AC Milan na Liga dos Campeões da UEFA no Estádio Santiago Bernabéu.

Horário do jogo do Real Madrid no SBT e como assistir online (5/11/24)

Nesta terça-feira, 5 de novembro, o Real Madrid recebe o Milan no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, em um clássico europeu válido pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. A partida está marcada para as 17h (horário de Brasília) e será um dos jogos mais aguardados da rodada, colocando frente a frente dois dos clubes mais vitoriosos da Europa.

Transmissão do jogo do Real Madrid x Milan

Os torcedores no Brasil terão várias opções para acompanhar o jogo do Real Madrid e Milan. O jogo será transmitido em TV aberta pelo SBT, garantindo que o público possa acompanhar gratuitamente essa partida da Liga dos Campeões. Para quem preferir assistir em TV fechada, o confronto será exibido também pelo canal TNT .

Para quem optar pelo streaming, o jogo estará disponível na plataforma Max, disponível para assinantes que desejam assistir de dispositivos móveis ou smart TVs, facilitando o acesso ao jogo em qualquer lugar.

ONLINE: Uma boa notícia é que dá para assistir ao vivo e pela internet de graça através do SBT. A emissora transmite o jogo ao vivo e de graça para todo o Brasil. Dá também para acompanhar de graça no site do SBT (www.sbt.com.br) com imagens da retransmissão do canal aberto através do navegador ou aplicativo SBT Play.

Escalação

Os atuais campeões recebem o AC Milan no Bernabeu, com o time de Carlo Ancelotti sofrendo com uma goleada de 4 a 0 do rival Barcelona em sua última partida doméstica e com a rejeição de Vinicius Junior na cerimônia da Bola de Ouro no mês passado.

Provável escalação do Real Madrid contra o Milan (4-3-3): Lunin; Vazquez, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Modric, Bellingham; Rodrygo, Vinicius, Mbappé.

Escalação prevista do Milan contra o Real Madrid (4-3-3): Maignan; Royal, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leão.

