Jogo do Sporting hoje: horário e onde assistir Sporting x Manchester City na Champions

Nesta terça-feira, 5 de novembro, tem jogo do Sporting, que recebe o Manchester City no Estádio José Alvade na fase de grupos da Liga dos Campeões. A partida começa às 17 horas (horário de Brasília) e vai contar com transmissão para o Brasil.

Transmissão do jogo do Sporting x Manchester City

O confronto está marcado para começar às 17h (horário de Brasília) e promete agitar os torcedores dos dois lados. Os fãs poderão acompanhar o duelo ao vivo pelo canal Space e pela plataforma de streaming MAX.

O time de Pep Guardiola continua invicto na Champions League nesta temporada, mas sofreu duas derrotas recentes, para Bournemouth na Premier League e Tottenham Hotspur na EFL Cup, e está cuidando de lesões em grande parte do seu XI titular.

O Sporting CP esteve nas manchetes na semana passada pela transferência de seu técnico Ruben Amorim para o Manchester United, mas o líder da primeira divisão portuguesa conseguiu mantê-lo em uma série de partidas importantes.

O principal deles é o confronto de terça-feira pela Liga dos Campeões da UEFA com o rival local do United, o Manchester City, que busca estender sua sequência invicta na competição para um 26º jogo consecutivo (em 90 minutos) e se recuperar de duas derrotas nacionais.

O Manchester está em 3º lugar e o Sporting em 8º.

Escalação

Provável escalação do Sporting: Israel; Inácio, Diomande, Debast; Quenda, Bragança, Hjulmand, Araujo; Trincão, Gyokeres e Gonçalves. Técnico: Rúben Amorim

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Lewis, Akanji, Aké, Gvardiol; Bernardo Silva, Kovacic, Gündogan; Doku, Haaland e Nunes. Técnico: Pep Guardiola

Jogos da Champions League - 4ª rodada

Vamos dar uma olhada na programação completa da quarta rodada da Liga dos Campeões.

5 de novembro, terça-feira

Bolonha x Mônaco no Syadio Renato Dall'Ara, Bolonha

Borussia Dortmund x Sturm Graz no Signal Iduna Park, Dortmund

Celtic vs RB Leipzig no Celtic Park, Glasgow

Lille x Juventus no Estádio Pierre Mauroy, Lille

Liverpool x Bayer Leverkusen em Anfield

Real Madrid x AC Milan no Santiago Bernabeu

Jogo do Sporting CP-Manchester City no Estádio José Alvalade, Lisboa

Club Brugge x Aston Villa no Estádio Jan Breydel

Shakhtar Donetsk x Young Boys na Veltins Arena, Gelsenkirchen

6 de novembro, quarta-feira

Bayern de Munique x Benfica na Allianz Arena

Feyenoord x Salzburg no Stadion Feijenoord, Rotterdam

Estrela Vermelha de Belgrado x FC Barcelona no Stadion Rajco Mitic, Belgrado

Inter de Milão x Arsenal no Stadio Giuseppe Meazza, Milão

PSG vs Atlético de Madrid no Parc des Princes, Paris

Sparta Praga x Brest na epet ARENA, Praga

VfB Stuttgart x Atalanta no MHPArena, Stuttgart

