IGP-M desacelera alta na 1ª prévia de abril, diz FGV

O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) subiu 0,50% na primeira prévia de abril referente aos primeiros dez dias do mês. O resultado é inferior ao verificado em igual período de março, quando o indicador ficou em 1,95% de alta. Em 12 meses, a taxa acumula alta de 30,70%, informou, nesta sexta-feira, 9, a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) desacelerou a alta em abril, para 0,36%, ante avanço de 2,33% em março. Os preços dos Bens Finais variaram 0,70% em abril após subirem 1,62% em março. Aqui, contribuíram especialmente o subgrupo combustíveis para o consumo, com taxa variando de alta de 13,16% em março para recuo de 1,54%, em abril. Já o índice correspondente aos Bens Intermediários passou de 5,32% na primeira prévia de março para 1,59% na de abril, sob efeito do subgrupo Materiais e Componentes para a Manufatura, que subiu 0,96% neste mês ante alta de 4,16% em março.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) avançou 0,80% em abril ante 0,79% na primeira prévia de março. Quatro das oito classes de despesa do índice tiveram alta, com destaque para o grupo Habitação (0,11% para 0,57%), com especial peso da eletricidade residencial, que em março recuara 0,31% e na prévia de abril avançou 0,68%.

Também subiram em abril as taxas dos grupos Saúde e Cuidados Pessoais (0,20% para 0,63%), Comunicação (-0,17% para 0,06%) e Despesas Diversas (0,13% para 0,32%), influenciadas pelos artigos de higiene e cuidado pessoal (0,07% para 1,09%), mensalidade para internet (-0,70% para 0,00%) e serviços bancários (0,10% para 0,32%).

Em sentido oposto ficaram os grupos Educação, Leitura e Recreação (0,15% para -0,63%), Vestuário (1,05% para -0,12%), Alimentação (0,16% para -0,02%) e Transportes (3,38% para 3,15%), que registraram decréscimo em suas taxas de variação. Aqui, as maiores contribuições vieram das passagens aéreas (0,00% para -5,23%), roupas (0,57% para -0,16%), bares e lanchonetes (0,92% para -0,08%) e gasolina (10,00% para 8,96%).

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) subiu 1,04% na primeira prévia do mês, alta menor do que a registrada em março, de 1,24%. Todos os três componentes do índice recuaram: Materiais e Equipamentos (de 2,57% para 2,36%), Serviços (de 0,67% para 0,65%) e Mão de Obra (de 0,28% para 0,02%).