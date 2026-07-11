Confira o resumo da novela Quem Ama Cuida de 13 a 18 de julho

A semana na novela Quem Ama Cuida será marcada pelo início da vingança de Adriana contra Ademir, a quem acusa de forjar provas para prendê-la no passado. Determinada a destruir seus inimigos, ela ganha o apoio de Nancy e Lyris. Enquanto isso, o casamento de Pedro balança: ele confessa que não está feliz e chama Bruna pelo nome da ex. Enciumada, a rival confronta a protagonista, mas termina a semana sofrendo um apagão misterioso após fortes dores de cabeça. Veja o resumo:

Segunda-feira, 13 de julho – Capítulo 48

Pedro tenta se explicar para Adriana e deixa escapar que não é feliz no casamento. Camilo reage com frieza ao conhecer Lyris, e Nancy comenta que o rapaz nunca a perdoou pela morte do pai. Adriana decide comparecer ao evento de Ademir. Pedro fica confuso quando Cléber pergunta se ele teria coragem de terminar sua união para ficar com Adriana. Otoniel sente falta de Francesca. Fábia explica a Dora o motivo que a fez sair da aula de dança. Pedro sonda André sobre Dora. Otoniel avisa a Rosa que a família terá que deixar a casa da amiga. Ulisses pede ajuda a Carolina e Felipe para se reconciliar com Fábia. Adriana chega ao evento de Ademir.

Terça-feira, 14 de julho – Capítulo 49

Adriana acusa Ademir de ter comprado testemunhas para condená-la no passado. Nancy diz a Laurentino que terá que ter paciência para conquistar a confiança de Camilo. Em um momento de distração, Pedro chama Bruna pelo nome de Adriana. Rosa ameaça Pilar para proteger a família de Adriana. Lyris aconselha Ulisses sobre Fábia. Laurentino revela a Nancy sua antiga paixão por Silvana na juventude. Brigitte consegue ser contratada no café de Nicolau. Adriana consegue um emprego em um salão de beleza. Fábia e Ulisses fazem as pazes. Bruna e Carmita reagem quando Pedro afirma que não vai à festa de aniversário do pai. Nancy e Adriana se reencontram.

Quarta-feira, 15 de julho – Capítulo 50

Adriana abre o coração com Nancy, conta que reencontrou Pedro e confessa que ainda o ama. Carmita ouve uma discussão acalorada entre Pedro e Bruna. Decidida, Adriana avisa Nancy que não desistiu de seu plano de vingança. Bruna e Carmita decidem ir à festa de Ademir sem a companhia de Pedro. Carmita diz a Ademir que Pedro investigará por conta própria o assassinato de Arthur. Bruna confronta Adriana e exige que ela fique longe de Pedro. Mau Mau conta a Pedro que Bruna foi provocar Adriana. Adriana observa Lyris conversando com Ulisses. Lyris reencontra as amigas e elogia Adriana e Nancy. Adriana e Pilar se cruzam no salão de beleza.

Quinta-feira, 16 de julho – Capítulo 51

Pilar arma um grande escândalo no salão e faz graves acusações contra Adriana. Pedro garante a Bruna que seu compromisso é com ela. Pilar se encanta ao conhecer Iuri. Adriana pede ajuda a Mau Mau para descobrir algum podre que possa prejudicar Ademir. André não consegue parar de pensar em Dora. Rosa fica preocupada com a situação de Elenice. Adriana revela a Lyris que Ulisses é irmão de Arthur e pede para a amiga tentar descobrir informações que ajudem em sua vingança. Camilo rejeita a ajuda de Nancy. Brigitte fica caidinha por César. Adriana pergunta a Nancy e Lyris se pode contar com a lealdade delas para destruir quem a colocou na cadeia.

Sexta-feira, 17 de julho – Capítulo 52

Lyris e Nancy aceitam fazer aliança com Adriana. Lyris incentiva a amiga a revelar a Pedro o verdadeiro motivo de ter se afastado dele no passado. Nicolau percebe que Brigitte está fantasiando um interesse de César por ela. Ademir convence Pilar a não registrar uma queixa-crime contra Adriana após a confusão. Dora tranquiliza Otoniel e afirma que nunca acreditou na culpa de Adriana na morte de Arthur. Ulisses perde dinheiro no jogo. Joel reclama com Nancy e Mirtes sobre as idas de Andréa ao restaurante para pedir dinheiro. Elisa ouve, escondida, uma conversa suspeita entre Adriana e Lyris sobre Ademir.

Sábado, 18 de julho – Capítulo 53

Elisa tenta, mas não consegue convencer Adriana a desistir da vingança. Andréa diz a Joel que não pode revelar a Rafael que está sem dinheiro por medo de ser rejeitada. Pilar confessa a Ingrid o plano de nomear a filha para a presidência da joalheria. Bruna repreende Carmita. Silvana conta a Dora como descobriu que Fábia visitava Arthur às escondidas. Ulisses convida Lyris para sair. Pilar revela a Ulisses sua intenção de destituir Tiago do cargo de presidente. Mau Mau demonstra preocupação com o plano de Adriana de se disfarçar como funcionária para entrar na associação de advogados. Bruna sente uma forte dor de cabeça e desmaia. Adriana vigia Ademir com a secretária Suely.

Os resumos dos capítulos são de responsabilidade da emissora e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.