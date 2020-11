iPhones na Black Friday 2020: quais terão bons descontos?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A Black Friday 2020 é a data ideal para comprar um novo celular, sobretudo se for um iPhone, que normalmente possui preços mais elevados. Para te ajudar nessa tarefa, elaboramos uma seleção de modelos que podem ganhar bons descontos na data. Vale destacar que a lista foi elaborada a partir de dados especulativos do Zoom, comparador de preços que analisou os aparelhos mais buscados de janeiro a setembro deste ano e que ainda apresentam um bom rendimento.

Smartphone iPhone XR

O primeiro da lista é o iPhone XR, que conta com especificações técnicas mais antigas. Isso inclui a presença do processador Apple A12 Bionic, 3 GB de memória RAM e apenas uma câmera traseira. Apesar disso, o modelo apresenta um desempenho satisfatório, sem travamentos ou lags. Além disso, por estar há mais tempo no mercado, o iPhone XR tem chances de receber promoções expressivas na Black Friday 2020.

Ficha técnica do iPhone XR:

Tela LCD de 6,1 polegadas;

Processador Apple A12 Bionic;

64 GB ou 128 GB de armazenamento;

Câmera principal de 12 MP (f/1.8);

Câmera frontal de 7 MP (f/2.2);

Reconhecimento facial;

Resistência à água: IP67;

Carregamento sem fios;

Bateria de 2.942 mAh;

iOS 13‌‌.

Smartphone iPhone 11

Lançado no final de 2019, o iPhone 11 permanece com um bom custo-benefício diante de seus concorrentes. Com o poderoso processador Apple A13 Bionic, esse modelo suporta qualquer aplicativo sem dificuldades. Quanto às câmeras, ele apresenta duas traseiras: a principal com 12 MP, que possui modo noturno, e uma lente ultrawide, também de 12 MP. A câmera frontal tem a mesma resolução, com a possibilidade de gravar vídeos em 4K.

Ficha técnica do iPhone 11:

Tela LCD de 6,1 polegadas;

Processador Apple A13 Bionic;

64 GB, 128 GB ou 256 GB;

Duas câmeras principais de 12 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.4);

Câmera frontal de 12 MP (f/2.2);

Reconhecimento facial;

Resistência a água: IP68;

Carregamento sem fios;

Bateria de 3.110 mAh;

iOS 13‌‌.

Smartphone iPhone SE 2

O iPhone SE é a melhor escolha para quem prefere celulares menores e não quer gastar tanto na Black Friday 2020. Isso porque, no atual catálogo da Apple, esse é um dos modelos mais simples — e, por consequência, o mais barato. O iPhone SE 2 é equipado com o processador Apple A13 Bionic e 64 GB de armazenamento interno. O principal destaque do modelo está em seu conjunto de câmeras: a traseira possui 12 MP e pode gravar vídeos em até 4K, enquanto a frontal tem 7 MP.

Ele foi lançado no Brasil em abril deste ano por R$ 3,7 mil, mas já é possível encontrá-lo com bons descontos em alguns sites. A tendência é o preço caia ainda mais durante o evento.

Ficha técnica do iPhone SE 2:

Tela Retina HD de 4,7 polegadas;

Processador Apple A13 Bionic;

64 GB, 128 GB ou 256 GB de armazenamento;

Câmera principal de 12 MP (f/1.8);

Câmera frontal de 7 MP (f/2.2);

Leitor de impressões digitais;

Resistência a água: IP67;

Carregamento sem fios;

Bateria de 1.821 mAh;

iOS 13‌‌.

Smartphone iPhone 8

Por fim, outra boa opção indicada pelo Zoom é o iPhone 8. De antemão, vale destacar que o modelo foi retirado do catálogo da Apple com o lançamento do iPhone SE. Isso significa que ele não está disponível para compra no site oficial, mas pode ser adquirido em outras lojas. A boa notícia é que a fabricante costuma oferecer suporte para seus celulares durante vários anos. Em razão disso, o iPhone 8 continuará sendo uma opção segura pelos próximos anos. Atualmente, seu preço médio é de R$ 3,1 mil, porém na Black Friday 2020 é possível que esse valor caia para menos de R$ 3 mil.

Ficha técnica do iPhone 8: