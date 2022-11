Jogo do Flamengo feminino hoje (12/11): como assistir Brasil Ladies Cup

Pela terceira e última rodada no grupo A, o jogo do Flamengo feminino hoje no Brasil Ladies Cup vai ser contra a Ferroviária neste sábado, a partir das 19h (Horário de Brasília). Jogando na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, saiba como e onde assistir ao jogo de hoje.

O Flamengo só precisa de um empate para se garantir na final do torneio feminino.

Que horas é jogo do Flamengo feminino hoje?

O jogo do Flamengo feminino hoje vai ser às 19h (Horário de Brasília), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, no interior de São Paulo.

As transmissões em todos os lugares do país seguem o horário de Brasília. Isso significa que torcedores que moram nos estados e Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul ou no arquipélago Fernando de Noronha devem ficar atentos com as diferenças de horário.

Localizada em Araraquara, a Arena Fonte Nova, ou Estádio Doutor Adhemar de Barros, tem a capacidade para receber 25 mil torcedores. No Paulistão e até mesmo na Copinha de futebol, o espaço foi utilizado por diferentes equipes.

Como assistir no Sportv?

O Sportv e o GloboPlay vão transmitir o jogo do Flamengo feminino hoje em todo o Brasil ao vivo.

O canal está disponível somente entre as operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo, ou seja, o torcedor deve ser assinante da TV paga além de obter a emissora em sua programação. Se não tem, entre em contato com a sua operadora.

Mas se você é do tipo de torcedor que gosta de assistir tudo pelo celular, pode ligar no GloboPlay, plataforma de streaming da Globo. O aplicativo está disponível no celular, tablet, computador e smartv.

Porém, lembre-se que você deve ser assinante do GloboPlay para assistir a programação.

Liderança garantida e ótimo desempenho, mas o trabalho continua! Temos mais um compromisso sábado e queremos chegar na final da @BrasilLadiesCup. Tamo junto, Nação! ❤️🖤 📸: Paula Reis/CRF#MeninasDaGávea #VamosFlamengo pic.twitter.com/S6djhRPfmy — Flamengo (@Flamengo) November 11, 2022

+ Oitavas de final da Champions League 2022/23: tabela de jogos

Classificação do Brasil Ladies Cup atualizada

Chegando na terceira e última rodada do torneio feminino, a classificação dos dois grupos no Brasil Ladies Cup vai se desenhando até a classificação.

Somente o líder de cada grupo se garante na final do pequeno torneio de futebol feminino. Saiba como estão os grupos e quem deve avançar.

GRUPO A

1 Flamengo - 6 pontos

2 São Paulo - 3 pontos

3 Ferroviária - 3 pontos

4 Universidad de Chile - 0 pontos

GRUPO B

1 Santos - 3 pontos

2 Atlético de Madrid - 1 ponto

3 Internacional - 1 ponto

4 Palmeiras - 0 pontos

Você também vai gostar de ler:

Títulos do Corinthians Feminino: conheça as conquistas do Timão

Quantos Mundiais o Flamengo tem?

Quem são os times tri da Libertadores; 5 deles são do Brasi