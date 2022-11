Quem são os times tri da Libertadores; 5 deles são do Brasil

O Flamengo conquistou o título da Libertadores em 2022 ao vencer o Athletico PR em Guayaquil, no Equador. Com o triunfo, subiu um degrau e entrou para o clube dos times tri da Libertadores, com três títulos da maior competição de futebol no continente sul-americano. Mas quais são os elencos que venceram por três vezes o torneio?

Conheça os times tri da Libertadores até 2022

Ao todo, sete times são tricampeões da Copa Libertadores da América em toda a história da competição no futebol sul-americano.A lista é composta pelos clubes Olimpia do Paraguai e Nacional do Uruguai, e pelos brasileiros Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Santos e Grêmio.

O primeiro tri de um time veio com o São Paulo, quando ganhou os anos de 1992, 1993 e depois em 2005.

Em 2020 e 2021, o técnico português Abel Ferreira conquistou por duas vezes o título da Libertadores com o Palmeiras, elevando o elenco ao patamar de tricampeão.

Confira a lista completa dos times tri da Libertadores com todos os anos das conquistas.

Flamengo (1981, 2019 e 2022)

Palmeiras (1999, 2020 e 2021)

São Paulo (1992, 1993 e 2005)

Santos (1962, 1963 e 2011)

Grêmio (1983, 1995 e 2017)

Olimpia do Paraguai (1979, 1990 e 2002)

Nacional do Uruguai (1971, 1980 e 1988)

Entre os anos de 2019 e 2022 apenas brasileiros venceram a Libertadores, mas são os argentinos que dominam o ranking de maiores campeões da Libertadores.

Qual time brasileiro tem mais títulos da Libertadores?

Os times Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Santos e Grêmio são os brasileiros com mais títulos da Libertadores em toda a história.

Com três títulos para cada, os clubes integram a lista de maiores campeões com promessa de continuidade durante os anos com a dinastia do futebol brasileiro na América do Sul. Isso porque de 2019 até 2022, somente brasileiros venceram a competição.

Em 2020, 2021 e 2022 as finais da Copa foram brasileiras, ou seja, com dois times do Brasileirão na final. Nos próximos anos resta saber se teremos um campeão inédito ou se algum dos clubes pode subir o degrau de tri para tetracampeão.

Maiores campeões da Libertadores

O Independiente, da Argentina, é o maior campeão da Libertadores com sete taças. O clube levantou o troféu mais desejado do futebol sul-americano nos anos de 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984.

Depois vem o Boca Juniors com seis e só depois o Peñarol, com cinco títulos. Os brasileiros Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Santos e Grêmio estão mais abaixo na lista com três conquistas.

Quer saber quem são os campeões da Libertadores? Confira a seguir.

7 títulos - Heptacampeão da Libertadores

Independiente (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984)

6 títulos - Hexacampeão

Boca Juniors (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007)

5 títulos - Pentacampeão

Peñarol (1960, 1961, 1966, 1982 e 1987)

4 títulos - Tetracampeão da Libertadores

Estudiantes (1968, 1969, 1970 e 2009)

River Plate (1986, 1996, 2015 e 2018)

3 títulos - Tricampeão da Libertadores

Flamengo (1981, 2019 e 2022)

Palmeiras (1999, 2020 e 2021)

São Paulo (1992, 1993 e 2005)

Grêmio (1983, 1995 e 2017)

Santos (1962, 1963 e 2011)

Olimpia (1979, 1990 e 2002)

Nacional (1971, 1980 e 1988)

2 títulos - Bicampeão da Libertadores

Internacional (2006 e 2010)

Cruzeiro (1976 e 1997)

Atlético Nacional (1989 e 2016)

1 título - Campeão

Atlético MG (2013)

Corinthains (2012)

Vasco (1998)

Racing (1967)

Argentinos Juniors (1985)

Colo Colo (1991)

Vélez (1994)

Once Caldas (2004)

LDU (2008)

San Lorenzo (2014)

