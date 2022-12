Voz do sertanejo ganhou especial na Globo

Luan Santana antes e depois: relembre o cantor no começo da carreira

Luan Santana antes e depois: relembre o cantor no começo da carreira

Luan Santana completa 15 anos de carreira em 2022. O cantor, que explodiu com a faixa "Meteoro" em 2009, segue como um dos nomes mais falados do Brasil. Neste ano, ele também ganhou seu primeiro especial de fim de ano na Globo, em celebração a sua trajetória na música. Confira o antes e o depois do artista.

Luan Santana antes e depois da fama

Assim como muitos artistas, Luan Santana começou a carreira bastante jovem após um vídeo seu cantando a música "Falando Sério" fazer sucesso no YouTube. Com a faixa se espalhando pela web cada vez mais, o cantor começou a fazer shows ainda em 2007 e começou a ser chamado para mais apresentações.

Até que em 2009, ele gravou seu primeiro álbum de estúdio, "Tô de Cara". O cantor fez um imenso sucesso com a faixa "Meteoro" e conquistou fãs pelo Brasil inteiro. No mesmo ano, ele lançou seu primeiro CD e DVD ao vivo, gravado em Campo Grande com um público de mais de 85 mil pessoas.

Quem vai estar no BBB 23?

Em 2011, ele lançou mais um projeto ao vivo, agora gravado no Rio de Janeiro. O show contou com participações de Ivete Sangalo e Zezé Di Camargo & Luciano. Luan emplacou mais alguns hits na época, incluindo "Você Não Sabe O Que é Amor".

Luan seguiu no topo das paradas nos anos seguintes e acumulou quatro indicações ao Grammy Latino, além de shows lotados, capas de revista, entrevistas em programas de TV e pequenas participações em novelas.

Emplacou mais um grande hit em 2013, a faixa "Cê Topa", muito tocada nas rádios brasileiras. A música é parte do álbum O Nosso Tempo É Hoje, o terceiro CD gravado pelo famoso em estúdio.

Depois do lançamento de mais um álbum de estúdio, um projeto acústico e outro ao vivo, neste ano o cantor trabalhou no Luan City, seu novo CD. O primeiro single foi a faixa Coração Cigano, lançado em parceria com a cantora Luísa Sonza.

Quem é a namorada de Luan Santana?

Luan Santana atualmente namora a modelo e estudante de moda Izabela Cunha. Ao contrário do namorado famoso, a moça gosta de viver de forma discreta e longe dos holofotes. Ela até mantinha seu perfil privado no começo do namoro, mas logo abriu sua página para os internautas. Hoje, soma mais de 300 mil seguidores.

Izabela é natural de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Como modelo, já fez alguns trabalhos fotográficos fora do Brasil, como na Itália, de acordo com o UOL. Os dois assumiram o namoro em novembro de 2021.

Anteriormente, o ator manteve um relacionamento de 12 anos, entre idas e vindas, com Jade Magalhães. O casal anunciou a separação em outubro de 2020.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Izabela Cunha (@itsizabela)

Qual é a fortuna de Luan Santana?

Em 2021, Luan Santana colocou à venda uma de suas principais mansões, na qual ele morava com os pais, pela fortuna de R$ 43 milhões. O imóvel está localizada no bairro de Alphaville, em São Paulo, onde o cantor morou por muito tempo.

De acordo com o portal Movimento Country, a mansão conta com mais de 2 mil metros quadrados, além de custar R$4 mil de condomínio por mês. O imóvel possui elevador, área gourmet, spa e vagas na garagem para 20 carros.

Além da carreira na música, Luan também é empresário. Ele é dono de duas empresas, que possuem somadas o capital de mais de R$13 milhões de reais.

VEJA TAMBÉM:

Antes e depois da cantora Wanderléa

Antes e depois de Ellen Rocche: