Quem vai estar no BBB 23? Veja lista de cantores, atores e influencers

A vigésima terceira temporada do Big Brother Brasil estreia no dia 16 de janeiro e o público já está em contagem regressiva para descobrir quem vai estar no BBB 23. A produção demora um pouco para revelar os nomes oficias e guarda segredo até os dias anteriores da estreia. No entanto, na internet muitos famosos já aparecem entre os cotados, até Boninho pode ter divulgado alguns nomes entre uma lista de brincadeira.

Boninho pode ter dado dica de quem vai estar no BBB 23

No dia 18 de dezembro, Boninho liberou uma suposta lista em seu Instagram. Na publicação em que faz brincadeira sobre as categorias de famosos que estarão no camarote do BBB 23 e pediu para o público votar. O diretor soltou vários nomes que já aparecem entre os cotados da mídia e do público há algum tempo.

Apesar de não se tratar de uma lista oficial, o público tem especulado na internet que entre os nomes divulgados por Boninho, algum deve ser real. Entre os famosos divulgados, aparecem Ana Hikari, Rita von Hunty, Wanessa Camargo, Vitão, João Guilherme, entre outros.

"Vote a vontade! A grande lista de quem vai estar no BBB23 acaba de sair! Indique seus preferidos em cada categoria", escreveu o diretor do Big Brother Brasil na publicação.

Cantores no BBB?

Vitão: 23 anos, cantor São Paulo. Namorou com a cantora Luisa Sonza.

Paula Fernandes: 38 anos, cantora de Minas Gerais. Dona de hits como Pássaro de Fogo e Não Precisa, ela já cantou ao lado do rei Roberto Carlos e até a norte-americana Taylor Swift.

Wanessa Camargo: 39 anos, cantora de Goiás. Filha de Zezé Di Camargo com Zilú Godoy, a famosa negou nas redes sociais que estará no BBB 23.

Lexa: 27 anos, cantora natural do Rio de Janeiro. Recentemente ela se separou de MC Guimê.

Joelma: 48 anos, uma das cantoras mais conhecidas do país. Joelma é natural do Pará e fez parte da banda Calypso. Ela foi casada com o músico Ximbinha.

Mariely Santos: 23 anos, cantora de Pernambuco. Mariely é irmã gêmea de Mirella Santos. Elas são conhecidas como Gêmeas Lacração e somam milhões de fãs nas redes sociais.

Murilo Huff: 27 anos, cantor sertanejo de Goiás. O famoso se relacionou com Marília Mendonça, com quem teve um filho.

Lucas Lucco: 31 anos, cantor de Minas Gerais. Recentemente o famoso sertanejo se separou de Lorena Carvalho.

Atores no BBB 23?

Ana Hikari: 28 anos, atriz natural de São Paulo. Ana Hikari já apareceu em algumas produções da Globo e é mais famosa por Malhação e a série derivada As Five.

João Guilherme: 20 anos, o ator é de São Paulo. Filho do cantor Leonardo, ele é um dos ex-namorados mais famosos de Larissa Manoela.

Bruna Griphao: 23 anos, atriz do Rio de Janeiro. Bruna já apareceu em algumas novelas da Globo e participou do especial de fim de ano de Roberto Carlos Seu trabalho mais recente nas telinhas é o folhetim Nos Tempos do Imperador.

Yasmin Brunet: 34 anos, atriz natural do Rio de Janeiro. A atriz e influencer foi casada com Gabriel Medina até o começo de 2022 e também é conhecida por ser filha de Luíza Brunet.

Samantha Schmutz: 43 anos, atriz natural do Rio de Janeiro. A famosa é conhecida principalmente por obras de comédia, como o filme To Ryca.

Pedro Novaes: 26 anos, do Rio de Janeiro. O cantor e ator é filho dos famosos Letícia Spiller e Marcello Novaes, além de ser conhecido por seu papel em Malhação.

Micael Borges: 34 anos, ator do Rio de Janeiro. Micael Borges já atuou na TV Globo e Record, sendo bastante conhecido pela novela Rebelde.

Sergio Loroza: 55 anos, ator do Rio de Janeiro. Sergio Loroza soma diversos trabalhos na TV Globo, como A Grande Familia, Os Normais, Da Cor do Pecado, A Diarista, entre outros.

Rafael Infante: 37 anos, ator natural do Rio de Janeiro. Infante é conhecido principalmente por seu trabalho nos projetos do Porta dos Fundos.

Cleo Pires: 40 anos, atriz natural do Rio de Janeiro. Cleo é famoso por seus trabalhos na TV Globo e também por ser de uma família de estrelas. Ela é filha da atriz Gloria Pires com o cantor Fabio Jr.

Romulo Arantes Neto: 35 anos, ator do Rio de Janeiro. O famoso já esteve em algumas produções da TV Globo e é filho do ator Rômulo Arantes, que faleceu em 2000.

Quem vai estar no BBB 23 entre os influenciadores

Sofia Santino: 22 anos, influenciadora recifense. Sofia tem 3 milhões de seguidores no Instagram e 6,7 milhões de fãs no TikTok.

Dora Figueiredo: 28 anos, influencer tem 754 mil seguidores no Instagram e 265 mil no Tiktok.

Laura Brito: 28 anos, influencer de Pernambucano. Famoso tem 5,5 milhões de fãs no Instagram e 3,9 milhões de seguidores no TikTok.

Vivi Wanderley: 21 anos, nasceu nos Estados Unidos, mas foi criada no Brasil. Cantora e influencer, tem 14 milhões de seguidores no Instagram, 13 milhões no Tiktok e 1,25 milhão de inscritos no Youtube.

John Drops: 30 anos, influenciador baiano. John tem 1,4 milhão de fãs no Instagram e 153 mil seguidores no TikTok.

Riva Von Hunty: 32 anos, Rita é o nome artístico do ator, palestrante, professor, youtuber e também drag queen Guilherme Terreri Lima Pereira. No Instagram, Rita tem 1 milhão de seguidores e no TikTok 285 mil fãs. No youtube são mais de 1 milhão de inscritos.

Vanessa Lopes: 21 anos, a influenciadora também é cantora. São mais de 13 milhões de seguidores no Instagram e 27 milhões de fãs no TikTok.

Livia Andrade: 39 anos, a influenciadora digital também é apresentadora e atualmente trabalha em um dos quadros do Domingão com Huck. Livia tem 10 milhões de seguidores no Instagram.

