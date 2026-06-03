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Mega-Sena 3015 faz sorteio com prêmio milionário hoje

Sem ganhadores na faixa principal, concurso 3014 da Mega-Sena acumula e eleva prêmio estimado para R$ 32 milhões no sorteio desta sexta-feira (6).

Escrito por Anny Malagolini
Mega-Sena 3015 Sorteio acontece no sábado, dia 6 de junho - DCI

Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 3014 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (2). Com isso, o prêmio principal acumulou e a estimativa da Caixa Econômica Federal para o próximo sorteio, o concurso Mega-Sena 3015, subiu para R$ 32 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 27 – 30 – 35 – 40 – 44 – 58. Apesar de ninguém ter levado o prêmio máximo, 24 apostas acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 57.298,00. Já a quadra teve 1.782 apostas vencedoras, com prêmio individual de R$ 1.272,01.

O próximo concurso da Mega-Sena 3015 será realizado na sexta-feira, 6 de junho de 2026. Segundo a Caixa, o valor acumulado para o próximo sorteio já ultrapassa R$ 22,6 milhões, aumentando a expectativa dos apostadores que sonham em conquistar uma das maiores premiações das loterias do país.

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As apostas para podem ser registradas até as 19h do dia do sorteio em casas lotéricas credenciadas, pelo portal das Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Caso apenas um apostador acerte sozinho as seis dezenas e aplique o prêmio de R$ 32 milhões na poupança, o rendimento mensal pode ultrapassar R$ 180 mil, sem considerar a incidência de outras modalidades de investimento. O valor também é suficiente para adquirir imóveis, montar uma carteira de investimentos diversificada ou garantir renda por muitos anos.

A Mega-Sena realiza sorteios três vezes por semana e segue como a principal loteria do país. Agora, todas as atenções se voltam para o concurso Mega-Sena 3015, que promete movimentar lotéricas e canais digitais nos próximos dias com a possibilidade de transformar um novo apostador em multimilionário.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

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