Mega-Sena 3015 faz sorteio com prêmio milionário hoje

Sem ganhadores na faixa principal, concurso 3014 da Mega-Sena acumula e eleva prêmio estimado para R$ 32 milhões no sorteio desta sexta-feira (6).

Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 3014 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (2). Com isso, o prêmio principal acumulou e a estimativa da Caixa Econômica Federal para o próximo sorteio, o concurso Mega-Sena 3015, subiu para R$ 32 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 27 – 30 – 35 – 40 – 44 – 58. Apesar de ninguém ter levado o prêmio máximo, 24 apostas acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 57.298,00. Já a quadra teve 1.782 apostas vencedoras, com prêmio individual de R$ 1.272,01.

O próximo concurso da Mega-Sena 3015 será realizado na sexta-feira, 6 de junho de 2026. Segundo a Caixa, o valor acumulado para o próximo sorteio já ultrapassa R$ 22,6 milhões, aumentando a expectativa dos apostadores que sonham em conquistar uma das maiores premiações das loterias do país.

As apostas para podem ser registradas até as 19h do dia do sorteio em casas lotéricas credenciadas, pelo portal das Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Caso apenas um apostador acerte sozinho as seis dezenas e aplique o prêmio de R$ 32 milhões na poupança, o rendimento mensal pode ultrapassar R$ 180 mil, sem considerar a incidência de outras modalidades de investimento. O valor também é suficiente para adquirir imóveis, montar uma carteira de investimentos diversificada ou garantir renda por muitos anos.

A Mega-Sena realiza sorteios três vezes por semana e segue como a principal loteria do país. Agora, todas as atenções se voltam para o concurso Mega-Sena 3015, que promete movimentar lotéricas e canais digitais nos próximos dias com a possibilidade de transformar um novo apostador em multimilionário.