Muito frio? Como será o inverno em 2023 por região no Brasil

O inverno de 2023 começa dia 21 de junho, 11h58, e o prognóstico climático do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) já indica como será o período no Brasil. A tendência é de temperaturas amena no Sul e Sudeste e umidade relativa do ar baixa no Centro-Oeste. Veja os detalhes de como ficam termômetros até setembro.

Veja a previsão do inverno em 2023

A previsão indica um inverno de 2023 será marcado por um período menos chuvoso nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e em parte do Norte e Nordeste do Brasil. Por outro lado, os maiores volumes chuva se concentram no noroeste da Região Norte, leste do Nordeste e em parte do Sul do País

Como será o inverno em 2023 na região Norte

Na Região Norte, a previsão climática CPTEC/INMET/FUNCEME indica chuvas abaixo da média em função dos impactos do fenômeno El Niño. No entanto, no extremo norte da região há possibilidade de chuvas acima da média em áreas pontuais. J

Já a temperatura do ar nos próximos meses deve ficar acima da média em grande parte da região. Vale ressaltar que a falta de chuva no sul da Amazônia é muito comum entre julho e setembro e, considerando a alta temperatura e a baixa umidade relativa do ar, a incidência de queimadas e incêndios florestais aumenta. Ainda assim, não é possível descartar a ocorrência de eventuais episódios de friagem nesta região devido à incursão de massas continentais de ar frio.

Como será o inverno em 2023 na região Nordeste

A previsão indica volume de chuva perto da média no interior nordestino, área que já enfrenta o período seco. No restante da região, a tendência é de chuvas abaixo da média, provavelmente, associadas aos impactos do El Niño. É esperado predomínio de temperaturas acima da média em grande parte do Nordeste

Como será o inverno em 2023 na região Centro-Oeste

O inverno no Centro-Oeste deve ter condições de chuvas abaixo da média climatológica (média histórica) em toda a região, com tendência de diminuição da umidade relativa do ar nos próximos meses, com valores diários que podem ficar abaixo de 30% e picos mínimos abaixo de 20%.

As temperaturas tendem a se apresentar acima da média devido à permanência de massas de ar seco e quente, favorecendo a ocorrência de queimadas e incêndios florestais.

Como será o inverno em 2023 na Região Sudeste

É esperado que no inverno o Sudeste tenha predomínio de chuvas abaixo da média, porém, não se descarta a ocorrência de chuvas intensas próximas ao litoral sul da região devido à passagem de frentes frias.

As temperaturas tendem a permanecer acima da média em grande parte da região, porém, não se descarta a possibilidade de queda na temperatura média do ar devido à entrada de massas de ar frio em alguns dias, podendo ocorrer formação de geada em pontos isolados de regiões com altitude elevada.

Como será o inverno em 2023 na Região Sul

O prognóstico do INMET para os meses de inverno indica o predomínio de chuvas próximas ou acima da média no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No Paraná, a previsão indica condições de chuvas abaixo da média.

Temperaturas acima da média são previstas para a Região Sul na maior parte do inverno, porém, a incursão de massas de ar de origem polar, poderá provocar declínio nas temperaturas em alguns dias, possibilitando a ocorrência de geada em algumas localidades, especialmente, aquelas de maior altitude.

