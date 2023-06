Alerta de frio: frente fria chega em SP e temperaturas caem a 10ºC

O inverno 2023 ainda não começou, mas os paulistas já começam a enfrentar baixas temperaturas nas próximas semanas. Saiba mais sobre a previsão do tempo na capital, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Quando começa a frente fria em São Paulo?

A partir de terça-feira, dia 13, uma frente fria vai chegar no estado de São Paulo, devido a uma massa de ar frio que começou a avançar pelo centro-sul do Brasil neste fim de semana. Segundo o Inmet, a mudança climática também vai influenciar as condições do tempo no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul.

Entre segunda e quarta-feira (14), a frente fria deve ficar semiestacionária entre o norte do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, com provável formação de um sistema de baixa pressão no Atlântico a leste da Região Sul a partir de terça-feira (13). O sistema deve intensificar a chuva nestas áreas, deixando o tempo úmido e com baixas temperaturas.

A menor mínima que a capital paulista atingiu em 2022 até o momento foi de 12 graus, no dia 15 de maio. É possível acompanhar o clima em tempo real no Inmet.

Previsão do tempo dos próximos dias na capital

Diante da frente fria que vai alcançar o estado de São Paulo, confira como será a previsão do tempo na capital paulista de terça a domingo:

Terça-feira (13/06): a mínima é de 12ºC e máxima de 22ºC; possibilidade de chuva;

Quarta-feira (14/06): a mínima é de 14º e a máxima de 20º; sol com algumas nuvens e há previsão de chuvas rápidas;

Quinta (15/06): a mínima é de 13º e a máxima de 21º; chuva durante dia e noite;

Sexta (16/06): a mínima é de 13º e a máxima de 21º; haverá sol com muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva ao longo do dia;

Sábado (17/06): a mínima é de 14º e a máxima de 19º; previsão de sol com aumento nuvens de manhã;

Domingo (18/06): a mínima é de 10º e a máxima de 18º; sol com algumas nuvens de manhã, mas não chove.

>> Qual o recorde de frio em São Paulo?