30 frases de Elon Musk sobre sucesso e inovação

Musk realizou feitos antes considerados impossíveis – na verdade, se tivesse ouvido seus conselheiros, nunca teria experimentado o sucesso que tem. Nascido na África do Sul em 1971, ele vendeu seu primeiro jogo de computador aos 12 anos e foi cofundador da Tesla Motors, PayPal, SpaceX e agora do Twitter. Quer saber o que pensa o magnata? Veja o que você pode aprender com as frases de Elon Musk sobre inovação e sucesso.

1. “Quando algo é importante o suficiente, você o faz mesmo que as probabilidades não estejam a seu favor.”

2. “Algumas pessoas não gostam de mudanças, mas você precisa abraçar a mudança se a alternativa for o desastre.”

3. “O fracasso é uma opção aqui. Se as coisas não estão falhando, você não está inovando o suficiente.”

4. “O caminho para o escritório do CEO não deve ser através do escritório do CFO, e não deve ser através do departamento de marketing. Ele precisa ser por meio de engenharia e design .”

5. “A persistência é muito importante. Você não deve desistir a menos que seja forçado a desistir.”

6. “Acho muito importante ter um ciclo de feedback, onde você está constantemente pensando sobre o que fez e como poderia estar fazendo melhor.”

7. “Existe um tremendo preconceito contra correr riscos. Todo mundo está tentando otimizar sua cobertura de bunda.”

8. “Não há problema em ter seus ovos em uma cesta, desde que você controle o que acontece com essa cesta.”

9. ” A marca é apenas uma percepção , e a percepção corresponderá à realidade ao longo do tempo. Às vezes estará à frente, outras vezes estará atrás. Mas a marca é simplesmente uma impressão coletiva que alguns têm sobre um produto.”

10. “Não acho uma boa ideia planejar a venda de uma empresa.”

11. “É um erro contratar um grande número de pessoas para realizar um trabalho complicado. Números nunca compensarão o talento em obter a resposta certa (duas pessoas que não sabem de algo não são melhores que uma), tenderão a retardará o progresso e tornará a tarefa incrivelmente cara.”

12. “Uma empresa é um grupo organizado para criar um produto ou serviço, e é tão bom quanto seu pessoal e como eles estão entusiasmados com a criação. Eu quero reconhecer uma tonelada de pessoas super talentosas. ser a cara das empresas.”

13. “As pessoas trabalham melhor quando sabem qual é o objetivo e por quê . É importante que as pessoas anseiam por vir trabalhar de manhã e gostem de trabalhar.”

14. “Se você é cofundador ou CEO, você tem que fazer todo tipo de tarefas que você não quer fazer… Se você não fizer suas tarefas, a empresa não terá sucesso… Nenhuma tarefa é muito servil.”

15. “Eu digo alguma coisa, e então geralmente acontece. Talvez não no prazo, mas geralmente acontece.”

16. “Acho que há muito potencial se você tiver um produto atraente e as pessoas estiverem dispostas a pagar um prêmio por isso. Acho que é isso que a Apple mostrou. Você pode comprar um celular ou laptop muito mais barato, mas O produto da Apple é muito melhor do que a alternativa, e as pessoas estão dispostas a pagar esse prêmio.”

17. “Eu não gasto meu tempo pontificando sobre coisas de alto conceito; eu gasto meu tempo resolvendo problemas de engenharia e manufatura.”

18. “Sempre invisto meu próprio dinheiro nas empresas que crio. Não acredito em usar o dinheiro de outras pessoas. Não acho isso certo. Não vou pedir que outras pessoas investir em algo se eu não estiver preparado para fazê-lo sozinho.”

19. “Meu maior erro provavelmente é pesar muito no talento de alguém e não na personalidade de alguém. Acho que importa se alguém tem um bom coração.”

20. “Eu não crio empresas por criar empresas, mas para fazer as coisas.”

21. “Eu não acredito em processo. Na verdade, quando entrevisto um funcionário em potencial e ele ou ela diz que ‘é tudo sobre o processo’, vejo isso como um mau sinal. O problema é que em muitos Em grandes empresas, o processo se torna um substituto para o pensamento. Você é encorajado a se comportar como uma pequena engrenagem em uma máquina complexa. Francamente, isso permite que você mantenha pessoas que não são tão inteligentes, que não são tão criativas .”

22. “Iniciar e expandir um negócio envolve tanto a inovação, o impulso e a determinação das pessoas por trás dele quanto o produto que eles vendem.”

23. “O primeiro passo é estabelecer que algo é possível; então a probabilidade ocorrerá.”

24. “Existem realmente duas coisas que precisam ocorrer para que uma nova tecnologia seja acessível ao mercado de massa. Uma é que você precisa de economias de escala. A outra é que você precisa iterar no design . Você precisa passar por algumas versões.”

25. “O talento é extremamente importante. É como um time esportivo, o time que tem o melhor jogador individual geralmente vence, mas há um multiplicador de como esses jogadores trabalham juntos e da estratégia que empregam.”

26. “Trabalhe como o inferno. Quero dizer, você só tem que trabalhar de 80 a 100 horas semanais toda semana. [Isso] aumenta as chances de sucesso . Se outras pessoas estão trabalhando 40 horas semanais e você está trabalhando 100 horas semanais , então, mesmo que você esteja fazendo a mesma coisa, você sabe que alcançará em quatro meses o que eles levam um ano para alcançar.”

27. “Na verdade, não li nenhum livro sobre gerenciamento de tempo.”

28. “Estou interessado em coisas que mudam o mundo ou que afetam o futuro e maravilhosas novas tecnologias onde você vê, e você fica tipo, ‘Uau, como isso aconteceu? Como isso é possível?'”

29. ” Realmente preste atenção ao feedback negativo e solicite-o, principalmente de amigos… Quase ninguém faz isso, e é incrivelmente útil.”

30. “Se você acordar de manhã e achar que o futuro será melhor, é um dia brilhante. Caso contrário, não será.”

