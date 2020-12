Ian McKellen: Ator de Gandalf é vacinado contra a covid-19

Ator de Gandalf é vacinado contra a covid-19. Ian McKellen disse que se sentia eufórico após receber a vacina.

De acordo com o Evening Standard, McKellen, que tem 81 anos, recebeu a primeira das duas doses no Queen Mary’s University Hospital de Londres na quarta-feira (16).

“É um dia muito especial, me sinto eufórico”, disse o indicado ao Oscar.

“Qualquer um que viveu tanto quanto eu está vivo porque já teve vacinações anteriores”, disse a estrela do Senhor dos Anéis. Assim, “a adesão entre a geração mais velha será de 100% – ou deveria ser. Afinal, não é uma ação apenas para você, mas também para as pessoas próximas. Assim, você está fazendo a sua parte pela sociedade”.

O Reino Unido se tornou o primeiro país ocidental a lançar a vacina no início deste mês.

McKellen disse que se sente “muito sortudo por ter recebido a vacina”. Bem como incentivou outros a tomá-la.

“É conveniente, e entrar em contato e conhecer a equipe do NHS e dizer obrigado a eles pelo trabalho duro que tem feito é um bônus”, acrescentou o ator.

Na segunda-feira, os primeiros americanos receberam a vacina covid-19 da Pfizer no Long Island Jewish Medical Center de Nova York. A primeira pessoa a receber a injeção nos EUA foi Sarah Lindsay, uma enfermeira da UTI do hospital, que foi um dos mais atingidos pelo vírus no início deste ano.

Pessoas em maior risco, como os profissionais de saúde da linha de frente e residentes e funcionários de instalações de enfermagem de longo prazo, estão na primeira leva de pessoas a receber as doses da vacina. Logo depois, serão os trabalhadores essenciais, como atendentes de emergência, mercearia, trabalhadores de transporte público, professores e policiais.