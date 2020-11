Bebê nasce com anticorpos da covid-19 após a mãe contrair o vírus durante a gravidez em um viagem à Europa em março.

A mulher de Cingapura pegou o vírus em março e o bebê nasceu em 7 de novembro sem covid-19, mas com anticorpos, relatou o Straits Times.

A mãe, Celine Ng-Chan, disse ao jornal: “Meu médico suspeita que transferi meus anticorpos para ele durante minha gravidez”.

De acordo com a mãe, ela foi informada pelo pediatra que seus anticorpos haviam desaparecido. Mas os do filho, que se chama Aldrin, permanecem.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Ng-Chan passou duas semanas e meia no hospital com coronavírus. Contudo, esteve apenas ligeiramente doente com sintomas mais brandos.

Ela disse ao jornal: “Minha gravidez e parto foram tranquilos, apesar de ter o diagnóstico da covid-19 no meu primeiro trimestre. Afinal, essa é a fase mais instável da gravidez”.

“Assim, sinto alívio e penso que minha jornada do coronavírus finalmente acabou agora”.

Bebê nasce com anticorpos da covid-19

Não está claro o quão incomum é para uma mulher grávida com covid-19 transmitir o vírus ao feto ou bebê durante a gravidez ou parto.

De acordo com Organização Mundial de Saúde (OMS), o vírus ativo não foi encontrado em nenhuma amostra de fluido ao redor do bebê. Por exemplo, no útero ou no leite materno.

Um porta-voz do Hospital da Universidade Nacional de Cingapura, onde Aldrin nasceu, disse ao Straits Times que, sem especificar números, até agora todas as outras mães e recém-nascidos tiveram resultado negativo para o vírus.

Em outubro, um artigo na revista Emerging Infectious Diseases disse que os médicos na China relataram a detecção e o declínio ao longo do tempo de anticorpos covid-19 em bebês nascidos de mulheres com o vírus.