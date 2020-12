Canadá inicia a vacinação contra a covid-19 e torna-se um dos primeiros países a fazê-lo no esforço de conter a pandemia.

Assim, cinco trabalhadores da linha de frente em Ontário estiveram entre os primeiros canadenses a receber a vacina em um dos hospitais de Toronto.

Anita Quidangen, uma trabalhadora de apoio pessoal que trabalhou durante um surto de covid-19 na casa de repouso Rekai Centre em Toronto, recebeu a primeira dose em Ontário.

“Este é um dia de vitória para a ciência”, disse o Dr. Kevin Smith, presidente e CEO da University Health Network de Toronto. “Aqui estamos nós, quebrando as costas deste vírus horrível”.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Além disso, o governo canadense recentemente alterou seu contrato com a Pfizer e a BioNTech para que fossem entregues até 249.000 doses este mês.

Canadá inicia a vacinação

O regulador de saúde do Canadá aprovou a vacina para uso na semana passada.

De acordo com as autoridades, eles “monitorarão de perto a segurança da vacina. Bem como não hesitarão em tomar medidas se identificarem quaisquer preocupações de segurança”.

No momento, o Canadá permite que pessoas com mais de 16 anos recebam a vacina. Mas disse que a permissão poderá ser estendida aos mais jovens assim que os “ensaios clínicos em crianças de todas as idades” estiverem prontos.

A cidade de Ontário recebeu 6.000 doses da vacina covid-19 da Pfizer na noite de domingo e planeja administrá-las a aproximadamente 2.500 profissionais de saúde .

O Canadá tem contratos com seis outros fabricantes de vacinas. Bem como está atualmente revisando três outras, incluindo uma da Moderna que as autoridades de saúde canadenses disseram que poderá receber a aprovação em breve.

Contudo, o país também foi alvo de críticas. Afinal, encomendou mais doses que o necessário para a sua população.

Mas, segundo o governo, eles eventualmente planejam doar o excesso de suprimentos para países mais pobres.

Além do Canadá, o Reino Unido também já iniciou a campanha de vacinação contra a covid-19.