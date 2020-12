O CEO da Pfizer ainda não recebeu sua vacina covid-19. Albert Bourla, CEO, disse que ele e outros executivos não vão “cortar a fila”, já que as autoridades americanas dão início a um esforço massivo para distribuir a vacina em todo o país.

A vacina, que a Pfizer desenvolveu em parceria com a BioNTech, é a primeira a receber aprovação para uso de emergência nos EUA.

A Food and Drug Administration autorizou na sexta-feira (11) a vacina para uso em pessoas com 16 anos ou mais. Bem como os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) oficialmente recomendaram seu uso.

Contudo, existem doses limitadas disponíveis. Dessa forma, o CDC recomendou que os estados priorizem os trabalhadores da saúde e residentes de longa permanência para a distribuição inicial.

Embora a empresa de Bourla tenha desenvolvido a vacina, ele próprio não é um profissional de saúde de primeira linha.

Ele disse que também tem 59 anos e está relativamente bem de saúde, então não é inteiramente apropriado que ele receba a vacina antes das outras pessoas que precisam dela.

Contudo, se ele recebesse a vacina diante das câmeras, isso poderia ajudar a aumentar a disposição do público em recebê-la. Mas ele enfatizou que “nenhum dos executivos e membros do conselho vai cortar a fila”.

Além disso, Bourla também exortou os americanos a “confiarem na ciência”. Bem como encorajou as pessoas a serem vacinadas quando for o momento, com base em sua idade e ocupação.

“Esta é uma vacina que foi feita sem economizar em uma empresa com 171 anos de credenciais”, disse Bourla na segunda-feira (14).

Assim, os comentários de Bourla ocorrem no momento em que as primeiras entregas das doses devem chegar a mais de 100 dos 636 locais de distribuição pré-determinados do país.

Alguns profissionais de saúde da linha de frente receberão a vacina nesta semana. Além disso, a vacinação está prevista para começar entre os residentes de longa permanência na próxima semana, de acordo com funcionários da Operação Warp Speed.