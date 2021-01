CEO da Volkswagen diz que pretende conquistar mercado de Elon Musk

A renomada marca de automóveis Volkswagen, quer competir com a Tesla, empresa de Elon Musk. Pelo menos foi isso que o CEO da empresa, Herbert Diess, afirmou em seu Twitter. Ele mencionou Elon Musk, atual CEO da empresa especializada em armazenamento de energia e automóveis sustentáveis.

“Olá Twitter! Estou aqui para causar impacto no Volkswagen Group, especialmente em questões políticas. E, é claro, para conquistar uma fatia de mercado do Elon Musk, afinal, nosso ID.3 e e-Tron [modelos de carros] conquistaram os primeiros mercados na Europa. Ansioso por discussões produtivas”, escreveu Diess.

Hello @Twitter! I’m here to make an impact with @VWGroup, especially on political issues. And, of course, to get some of your market shares, @elonmusk – after all, our ID.3 and e-tron have won the first markets in Europe. Looking forward to productive discussions! — Herbert Diess (@Herbert_Diess) January 20, 2021

Relação da Volkswagen com a Tesla, empresa de Elon Musk

Essa não foi a primeira vez que os CEOs se mencionaram nas redes sociais. Apesar de não ter respondido à mensagem de Herbert Diess, Elon Musk já citou o CEO da Volkswagen de uma forma mais amigável. Em setembro de 2019, quando alguém criticou a fabricante de carros, Musk respondeu: “Herbert Diess está fazendo mais do que qualquer grande montadora para popularizar a energia sustentável. O bem do mundo deve estar em primeiro lugar. Pelo que vale, ele tem meu apoio.”

Já Michael Manske, porta-voz da Volkswagen, também elogiou a Tesla. “Herbert Diess e Elon Musk têm um bom relacionamento e se respeitam”, disse ele. “A competição com a Tesla acelera a transformação da Volkswagen.”

Volkswagen quer ser mais sustentável

O Grupo Volkswagen, fundando em 1937 na Alemanha, agora pretender investir com força no mercado da sustentabilidade. A marca deu um salto ao produzir veículos elétricos, e vendeu mais carros desse nicho do que qualquer outra fabricante tradicional.

Segundo a revista EXAME, a montadora alemã vendeu 231,6 mil veículos elétricos só em 2020, um pouco menos da metade dos 500 mil carros vendidos pela Tesla.

Quem é Elon Musk?

Elon Musk tem apenas 49 anos e atualmente é considerado o “homem mais rico do mundo”. A fortuna de Musk já ultrapassou 188 bilhões de dólares. Há anos trabalhando com sustentabilidade e no desenvolvimento tecnológico, Musk é fundador e CEO da Tesla e da Space-X.

Só nesse ano, as ações da Tesla superou os 6% durante o pregão do dia 7 de janeiro, segundo o site estadunidense CNBC. Mas a ascensão do empresário bilionário aconteceu de forma rápida. Não por menos, a mídia internacional descreve como “a criação de riqueza mais rápida da história”.

Mas nem tudo são flores, entre 2008 e 2009 o empreendedor chegou a falir e quase pôs tudo a perder durante o divórcio de seu primeiro casamento. Em sua biografia lançada em 2013, em busca de opções para salvar a Tesla em meio a problemas com vendas antecipadas, Musk chegaou a fechar um “acordo de aperto de mão” com a empresa Google de seu amigo Larry Page para compra da fabricante.

Como Musk começou a ganhar dinheiro?

A primeira empresa criada por Elon Musk e seu irmão foi a Zip2, um software que atuava como versão online de um guia para contato de empresas e clientes/usuários. Em 1999, apenas quatro anos após a criação do software, a Zip2 foi vendida por 307 milhões de dólares, rendendo a Elon Musk 22 milhões de dólares.

Com metade do valor levantado na venda, Musk cofundou a X.com, uma empresa online de serviços bancários. Após sua fusão com a empresa rival, a X.com mudou seu nome para PayPal, e Musk tornou-se o acionista majoritário. Em 2002, Elon Musk vendeu o PayPal ao Ebay e faturou 180 milhões de dólares com sua parte da empresa.

Com maior ambição e mais dinheiro no bolso, Elon Musk voltou seu olhar às tecnologias inovadoras e o espaço. Após a venda do PayPal, e assim criou a SpaceX, sua empresa de exploração espacial, e co-fundou a Tesla. Essas empresas são as principais marcas responsáveis por alavancar sua fortuna.