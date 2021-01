Elon Musk perde US$ 14 bi e volta a ser o segundo mais rico do mundo

Depois de ultrapassar o CEO da Amazon, Jeff Bezos, como a pessoa mais rica do mundo na última sexta-feira (8), o empresário Elon Musk voltou para a segunda posição nessa terça-feira (12), ao ver sua fortuna diminuir quase US$ 14 bilhões em apenas um dia, de acordo com a Forbes.

O fundador da Tesla, viu as ações da montadora de veículos elétricos caíram quase 8%, o que representa uma queda de US$ 13,5 bilhões no patrimônio de Musk, que agora tem uma fortuna estimada em “apenas” US$ 176,2 bilhões.

Ele está US$ 6 bilhões atrás de Bezos, que tem um patrimônio líquido de US$ 182,1 bilhões. Nesta segunda-feira (11), as ações da Amazon caíram mais de 2%, reduzindo a fortuna de Bezos em US$ 3,6 bilhões.

Ações da Tesla

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Grande parte da fortuna de Musk foi acumulada ao longo de 2020, graças às ações da Tesla, cujo valor aumentou 720% em 12 meses. Até março do ano passado, ele tinha US$ 24,6 bilhões, mas com o boom dos papéis da montadora, o empresário viu seu patrimônio aumentar cerca de US$ 150 bilhões.

Apesar da queda registrada ontem (11), Elon Musk ainda é cerca de US$ 20 bilhões mais rico do que o terceiro colocado no ranking de mais ricos do mundo, o magnata do setor de luxo Bernard Arnault, com uma fortuna avaliada em US$ 154,6 bilhões.

Fortuna – Elon Musk, o segundo homem mais rico do mundo

Em 1999, o empresário também ajudou a criar um outro grande projeto de sucesso: a X.com, companhia de serviços financeiros online. No ano seguinte, a empresa se uniu com a Confinity, empresa de transações financeiras que deu origem à famosa Paypal.

Musk era o maior acionista e CEO da X.com. Mas, por causa de desentendimentos com os outros líderes, foi destituído da empresa em outubro de 2000, mesmo tendo pose de grande parte das ações da startup. Em outubro de 2002, a Ebay comprou a Paypal por US$1,5 bilhão. Dessa quantia, o atual CEO da Tesla recebeu US$165 milhões.

Após acumular uma fortuna de US$ 100 milhões com a venda de seus empreendimentos, o segundo homem mais rico do mundo criou a Space Exploration Technologies (SpaceX), uma empresa de sistemas aeroespaciais e serviços de transporte espacial.

Com essa empresa, Musk tinha o objetivo de baratear os custos das viagens espaciais. A SpaceX foi a primeira empresa a vender um voo comercial à Lua, por meio do foguete Grasshopper, que está previsto para 2023.

As startups de Musk são grandes cases de sucesso e fizeram com que o empresário acumulasse uma grande fortuna e se tornasse um dos homens conhecidos do mundo.