Como começou o incêndio no Havaí? O que sabemos até agora

O incêndio no Havaí, que matou mais de 100 pessoas e forçou milhares a evacuar a região, foi alimentado por uma mistura de terra e condições atmosféricas que podem criar "clima de fogo". O fogo destruiu grande parte da cidade histórica de Lahaina, em Maui.

A brasileira Ana Carolina Penedo, morava na região e só conseguiu sobreviver por que se jogou no mar junto com a mãe para fugir do fogo. O resgate só chegou após 11 horas.

Enquanto a região lida com as perdas devastadoras e as autoridades trabalham para implementar planos de socorro e recuperação, muitas pessoas levantaram questões sobre como os incêndios começaram e se algo poderia ter sido feito para evitar tal desastre. Com informações da CBS News.

O que causou o incêndio em Maui?

Uma investigação está em andamento para determinar o que provocou os incêndios florestais no Havaí, mas os investigadores estão apurando se as linhas de energia derrubadas e as decisões da Hawaiian Electric, a principal empresa de energia do estado, desempenharam um papel na tragédia.

Grande parte do Havaí estava sob alerta de bandeira vermelha por risco de incêndio, com condições perigosas de ventos fortes causadas pelo furacão Dora, uma tempestade de categoria 4 que se movia pelo Oceano Pacífico centenas de quilômetros ao sul das ilhas havaianas.

"Não sabemos o que realmente iniciou os incêndios, mas fomos informados com antecedência pelo Serviço Nacional de Meteorologia de que estávamos em uma situação de bandeira vermelha - de modo que são condições secas por um longo tempo, então o combustível, as árvores e tudo, estava seco", disse o major-general Kenneth Hara, comandante-geral da Guarda Nacional do Exército do Havaí, em uma reunião na quarta-feira, 9 de agosto. Isso, junto com a baixa umidade e ventos fortes, "estabeleceu as condições para os incêndios florestais", disse.

Nos dias seguintes da tragédia, surgiram reclamações de que a Hawaiian Electric, que opera a Maui Electric e atende 95% do estado em geral, não implementou medidas preventivas de segurança incluídas em um plano de emergência para reduzir os riscos de incêndio antes da tempestade. Citando documentos, um relatório do Washington Post observou que o fornecedor não desligou a eletricidade em áreas onde ventos fortes eram esperados e poderiam provocar chamas.

Um porta-voz da Maui Electric disse à CBS News em um comunicado que algumas medidas foram tomadas para mitigar a possibilidade de incêndios antes que os ventos do furacão chegassem.

Por que o alarme não foi disparado?

As sirenes de alerta de Maui não foram acionadas quando os incêndios em movimento rápido começaram a se espalhar. Em vez disso, o condado usou alertas de emergência enviados para telefones celulares, televisões e estações de rádio.

Quando questionado por repórteres em 16 de agosto se ele se arrependia de não ter ativado as sirenes, Herman Andaya, chefe da Agência de Gerenciamento de Emergências de Maui, respondeu "não me arrependo".

"O público é treinado para procurar terrenos mais altos no caso de as sirenes soarem", disse Andaya, observando que as sirenes são geralmente usadas para alertar sobre tsunamis ou tempestades que se aproximam.

"Se tivéssemos tocado as sirenes naquela noite, temíamos que as pessoas tivessem ido para mauka (montanha) e, se fosse esse o caso, teriam ido para o fogo", disse Andaya. "Então essa é a razão pela qual, é nosso protocolo, usar WEA [Wireless Emergency Alerts] e EAS [the Emergency Alert System]."

Andaya explicou que o "protocolo interno" da agência para incêndios florestais é usar o WEA - alertas de texto enviados para telefones celulares - e o EAS, que são alertas enviados para televisão e rádio.

“Em um incêndio florestal, o sistema (sirene) não foi usado, nem em Maui nem em outras jurisdições do estado”, disse Andaya.

No entanto, com a falta de energia na área e sem televisão ou rádio, os moradores relataram que não viram os alertas de texto ou notificações de televisão ou rádio.

Para piorar a situação, os moradores disseram que os hidrantes ficaram sem água, prejudicando a capacidade dos bombeiros de conter as chamas. Funcionários da FEMA confirmaram que houve um problema que afetou o abastecimento de água dos hidrantes.

