A Europa é o terceiro continente com mais pessoas ricas (perdendo apenas para a Ásia e América do Norte). Embora não esteja em primeiro lugar, a região possui 10 das 25 famílias mais ricas do mundo. Cada uma possui uma fonte de riqueza diferente, mas todas fazem a economia europeia girar. Conheça as 10 famílias mais ricas da Europa:

Família Dumas – US$ 63.9 bilhões

Em primeiro lugar da lista de famílias mais ricas da família, temos os Dumas. A família possui uma história de 183 anos; em 1837, Thierry Hermès fundou uma empresa de costura focada na produção de equipamento para cavalos. Surpreendentemente, a companhia se reinventou e tornou-se uma das maiores grifes do mundo, a Hermès. Atualmente, o herdeiro Axel Dumas atua como presidente da marca.

Wertheimer – US$ 54.4 bilhões – famílias mais ricas da Europa

Embora a grife Chanel seja muito conhecida pela influência da designer Gabrielle Bonheur Chanel, o negócio foi construído com o apoio do empresário Pierre Wertheimer. Como a estilista nunca teve filhos, a marca foi inteiramente comprada pela família Wertheimer. Atualmente, os irmãos Alain e Gerar (netos de Pierre Wertheimer) são os donos da empresa que levantou US$ 12,3 bilhões em 2019. Apesar de fazerem uma fortuna com a Chanal, os irmãos possuem vinícolas na França e atuam na área de cruzamento de cavalos de corrida.

Boehringer e von Baumbach – US$ 45.7 bilhões

Inesperadamente, a terceira família mais rica da Europa também colhe frutos de uma empresa centenária. No caso dos Boehringer-von Baumbach, a renda vem da gigante farmacêutica Boehringer Ingelheim. A empresa atua em todo o mundo e é responsável pela criação de importantes remédios como Berotec, Buscopan e Catapres. Hubertus von Baumbach, atual CEO da farmacêutica, é bisneto do fundador da empresa e entrou nela em 2001.

Família Albrecht – US$ 41 bilhões – famílias mais ricas da Europa

Certamente, a rede de atacados Aldi é uma das maiores de toda a Europa; dividida entre Aldi Nord e Aldi Sud, a empresa possui mais de 10 mil lojas. Embora fosse concebida como apenas uma empresa, os irmãos Theo e Karl Albrecht decidiram separar a rede entre eles em 1966. Isso ocorreu, pois Theo queria vender cigarros nas lojas e seu irmão discordava. Ambos já faleceram, mas seus herdeiros continuam comandando as duas partes da Aldi.

Família Oeri-Hoffmann – US$ 38.8 bilhões

Inegavelmente, as indústrias farmacêuticas são algumas das mais lucrativas em todo o mundo. Na Europa isso não é diferente, pois outra das famílias mais ricas do continente tem sua fortuna proveniente desta indústria. Os Oeri-Hoffman são descendentes de Fritz Hoffmann-La Roche, criador da holding Roche. A família possui 9% de participação da gigante que lucrou US$ 62 bilhões em 2019.

Mulliez – US$ 38.4 bilhões – famílias mais ricas da Europa

A família Mulliez é uma das mais ricas e importantes da França, pois comanda a Auchan. Esta empresa, apelidada de Walmart da França, é uma das maiores redes de supermercado de toda a Europa. Mas não é o único fruto para a riqueza dos Mulliez; eles também são donos das marcas Leroy Merlin (construção) e Decathlon (esportes), que possuem lojas no Brasil.

Van Damme, de Spoelberch, e de Mevius – US$ 36.8 bilhões

Quando você decide tomar uma cerveja, é muito provável que você esteja tomando alguma marca ligada às famílias Van Damme, de Spoelberch e de Mevius. As três comandam a gigante Anheuser-Busch InBev, cervejaria dona de marcas como Skol, Stella Artois, Budweiser, Becks, Corona e Hoegaarden. Além da fusão entre as marcas de cada família, o trabalho de cinco cerações familiares foi capaz de gerar a riqueza de US$ 36.8 bilhões.

Quandt – US$ 34.7 bilhões – famílias mais ricas da Europa

Diferente das outras famílias desta lista, os Quandt não fizeram parte da fundação de sua principal fonte de renda, a BMW. Mas a importância de seu nome ocorreu através do trabalho revolucionário de Herbert Quandt, responsável por salvar a marca de automóveis de luxo da falência. O empresário fez uma fortuna considerável ao salvar a marca, e seus herdeiros usaram os frutos de seu trabalho para comprar grande parte das ações da BMW. Atualmente, a família possui cerca de 50% das ações da empresa; e o herdeiro Stefan Quandt é vice-presidente da marca.

Família Rausing – US$ 32.9 bilhões

Surpreendentemente, a fortuna da família Rausing veio de uma empresa relativamente jovem. A fundação da Tetra Pak ocorreu apenas na década de 1950, mas revolucionou o comércio de produtos embalados. Se você já analisou uma caixinha de leite ou suco, certamente esbarrou com o logo da empresa criada por Ruben Rausing. O criador e seu filho já morreram, mas parte da família dos Rausing ainda é acionista da empresa.

Ferrero – US$ 30.5 bilhões – famílias mais ricas da Europa

Os italianos Ferrero encerram a lista de famílias mais ricas da Europa. Com uma fortuna de aproximadamente US$ 30.5 bilhões, a família construiu seu império a partir da criação de um creme de chocolate conhecido como Nutella (uma das guloseimas mais populares no mundo). Além do famoso produto com avelã, cacau e leite, a família é a responsável por outros doces como Ferrero Rocher, Tic Tac e os chocolates Kinder; certamente, grandes sucessos ao redor do mundo.